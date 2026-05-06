UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Sırbistan lideri Vucic: Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılsaydım milletin ruhuna ihanet ederdim
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya ve Ukrayna’yı kardeş devletler olarak gördüğünü belirtti. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
08:29 06.05.2026 (güncellendi: 08:33 06.05.2026)
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya ve Ukrayna’yı kardeş devletler olarak gördüğünü belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımlara katılmayı “milletin ruhuna ihanet” olarak nitelendirdi.
Vucic, “Sırbistan Rusya'ya yaptırım uygulasaydı, beni dünyanın en büyük demokrasi lideri ilan ederlerdi” ifadesini kullandı. Sırbistan liderine göre, böyle bir adım ülkede protestolara yol açmazdı.
Ülkesinin, Rusya’ya yaptırım uygulamayarak “birçok fırsat kaçırdığını” söyleyen Vucic, “Ama halkımızın ruhuna ihanet etmiş olurdum” dedi.
Rusya ve Ukrayna’yı kardeş devletler olarak gördüğünü kaydeden Sırbistan lideri, Avrupa'nın doğusunda yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatı başladıktan sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayacaklarını açıklamıştı.
