https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/sirbistan-lideri-vucic-rusyaya-yonelik-yaptirimlara-katilsaydim-milletin-ruhuna-ihanet-ederdim-1105522862.html
Sırbistan lideri Vucic: Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılsaydım milletin ruhuna ihanet ederdim
Sırbistan lideri Vucic: Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılsaydım milletin ruhuna ihanet ederdim
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya ve Ukrayna’yı kardeş devletler olarak gördüğünü belirtti. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T08:29+0300
2026-05-06T08:29+0300
2026-05-06T08:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
sırbistan
aleksandar vucic
rusya
ukrayna
yaptırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099993476_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_2f671bcccb6b9406823c72575eb77368.png
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımlara katılmayı “milletin ruhuna ihanet” olarak nitelendirdi.Vucic, “Sırbistan Rusya'ya yaptırım uygulasaydı, beni dünyanın en büyük demokrasi lideri ilan ederlerdi” ifadesini kullandı. Sırbistan liderine göre, böyle bir adım ülkede protestolara yol açmazdı.Ülkesinin, Rusya’ya yaptırım uygulamayarak “birçok fırsat kaçırdığını” söyleyen Vucic, “Ama halkımızın ruhuna ihanet etmiş olurdum” dedi.Rusya ve Ukrayna’yı kardeş devletler olarak gördüğünü kaydeden Sırbistan lideri, Avrupa'nın doğusunda yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirtti.Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatı başladıktan sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayacaklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/rusya-disisleri-ukrayna-konusunda-verimli-muzakerelere-acigiz-1105522248.html
sırbistan
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099993476_76:0:1064:741_1920x0_80_0_0_68430f51dc88f015f6ab6745fb3571cf.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sırbistan, aleksandar vucic, rusya, ukrayna, yaptırım
sırbistan, aleksandar vucic, rusya, ukrayna, yaptırım
Sırbistan lideri Vucic: Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılsaydım milletin ruhuna ihanet ederdim
08:29 06.05.2026 (güncellendi: 08:33 06.05.2026)
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya ve Ukrayna’yı kardeş devletler olarak gördüğünü belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımlara katılmayı “milletin ruhuna ihanet” olarak nitelendirdi.
Vucic, “Sırbistan Rusya'ya yaptırım uygulasaydı, beni dünyanın en büyük demokrasi lideri ilan ederlerdi” ifadesini kullandı. Sırbistan liderine göre, böyle bir adım ülkede protestolara yol açmazdı.
Ülkesinin, Rusya’ya yaptırım uygulamayarak “birçok fırsat kaçırdığını” söyleyen Vucic, “Ama halkımızın ruhuna ihanet etmiş olurdum” dedi.
Rusya ve Ukrayna’yı kardeş devletler olarak gördüğünü kaydeden Sırbistan lideri, Avrupa'nın doğusunda yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatı başladıktan sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayacaklarını açıklamıştı.