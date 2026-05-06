Sırbistan lideri Vucic: Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılsaydım milletin ruhuna ihanet ederdim

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya ve Ukrayna’yı kardeş devletler olarak gördüğünü belirtti. 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T08:33+0300

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımlara katılmayı “milletin ruhuna ihanet” olarak nitelendirdi.Vucic, “Sırbistan Rusya'ya yaptırım uygulasaydı, beni dünyanın en büyük demokrasi lideri ilan ederlerdi” ifadesini kullandı. Sırbistan liderine göre, böyle bir adım ülkede protestolara yol açmazdı.Ülkesinin, Rusya’ya yaptırım uygulamayarak “birçok fırsat kaçırdığını” söyleyen Vucic, “Ama halkımızın ruhuna ihanet etmiş olurdum” dedi.Rusya ve Ukrayna’yı kardeş devletler olarak gördüğünü kaydeden Sırbistan lideri, Avrupa'nın doğusunda yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirtti.Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatı başladıktan sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayacaklarını açıklamıştı.

