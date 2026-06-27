https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/rus-ordusu-ukraynadaki-enerji-ve-ulasim-altyapi-tesisleri-ile-iha-firlatma-alanlarini-vurdu-1106814435.html
Rus ordusu Ukrayna’daki enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile İHA fırlatma alanlarını vurdu
Rus ordusu Ukrayna’daki enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile İHA fırlatma alanlarını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde Ukrayna'daki enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesislerini, yakıt depolarını ve uzun menzilli... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T12:55+0300
2026-06-27T12:55+0300
2026-06-27T12:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
ukrayna ordusu
iha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
kayıp
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığı açıklamasında, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde Ukrayna'daki enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesislerini, yakıt depolarını ve uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı alanları vurduğunu duyurdu.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.340 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.Doğu (Vostok) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Novoskelevatoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 16 güdümlü uçak bombası, 3 adet uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve 511 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/rus-ordusu-harekat-bolgesindeki-askeri-hedefleri-imha-etti-1350-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-1106675976.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, iha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kayıp
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, iha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kayıp
Rus ordusu Ukrayna’daki enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile İHA fırlatma alanlarını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde Ukrayna'daki enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesislerini, yakıt depolarını ve uzun menzilli İHA'larının fırlatıldığı alanları vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasında, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde Ukrayna'daki enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesislerini, yakıt depolarını ve uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı alanları vurduğunu duyurdu.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.340 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Doğu (Vostok) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Novoskelevatoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 16 güdümlü uçak bombası, 3 adet uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve 511 uçak tipi İHA önledi.