https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/rus-ordusu-ukraynadaki-enerji-ve-ulasim-altyapi-tesisleri-ile-iha-firlatma-alanlarini-vurdu-1106814435.html

Rus ordusu Ukrayna’daki enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile İHA fırlatma alanlarını vurdu

Rus ordusu Ukrayna’daki enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile İHA fırlatma alanlarını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde Ukrayna'daki enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesislerini, yakıt depolarını ve uzun menzilli... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T12:55+0300

2026-06-27T12:55+0300

2026-06-27T12:55+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığı açıklamasında, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde Ukrayna'daki enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesislerini, yakıt depolarını ve uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı alanları vurduğunu duyurdu.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.340 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.Doğu (Vostok) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Novoskelevatoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 16 güdümlü uçak bombası, 3 adet uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve 511 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/rus-ordusu-harekat-bolgesindeki-askeri-hedefleri-imha-etti-1350-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-1106675976.html

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