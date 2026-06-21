Rus ordusu, harekat bölgesindeki askeri hedefleri imha etti: 1350 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatinde yaşanan gelişmeleri aktardı:



🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın bir askeri havaalanını, petrol rafinerilerini, enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini vurdu



🔴Rus birlikler Krasnıy Liman'da bir günde 12 tahkimatı ele geçirdi ve 53 binayı temizledi



🔴Karadeniz Filosu güçleri, Karadeniz'in güneybatı kesiminde Ukrayna'ya ait 4 İHA'yı imha etti



🔴Rus hava savunma sistemleri bir günde 483 Ukrayna İHA'sını imha etti



🔴Rus ordusunun operasyonları sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 1350 asker daha yitirdi