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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/rus-ordusu-harekat-bolgesindeki-askeri-hedefleri-imha-etti-1350-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-1106675976.html
Rus ordusu, harekat bölgesindeki askeri hedefleri imha etti: 1350 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rus ordusu, harekat bölgesindeki askeri hedefleri imha etti: 1350 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine darbe indirmeyi sürdürüyor. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T14:37+0300
2026-06-21T14:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
karadeniz
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
karadeniz filosu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatinde yaşanan gelişmeleri aktardı:🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın bir askeri havaalanını, petrol rafinerilerini, enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini vurdu🔴Rus birlikler Krasnıy Liman'da bir günde 12 tahkimatı ele geçirdi ve 53 binayı temizledi🔴Karadeniz Filosu güçleri, Karadeniz'in güneybatı kesiminde Ukrayna'ya ait 4 İHA'yı imha etti🔴Rus hava savunma sistemleri bir günde 483 Ukrayna İHA'sını imha etti🔴Rus ordusunun operasyonları sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 1350 asker daha yitirdi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/devlet-baskan-yardimcisi-usakov-rusyanin-onceligi-anchorage-mutabakati-degil-zafere-ulasmak-1106674687.html
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ukrayna, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, karadeniz filosu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
ukrayna, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, karadeniz filosu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat

Rus ordusu, harekat bölgesindeki askeri hedefleri imha etti: 1350 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

14:37 21.06.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinA Russian army engineer is carrying out a combat mission aimed to demine the liberated town in the Donetsk People's Republic (DPR)
A Russian army engineer is carrying out a combat mission aimed to demine the liberated town in the Donetsk People's Republic (DPR) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine darbe indirmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatinde yaşanan gelişmeleri aktardı:

🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın bir askeri havaalanını, petrol rafinerilerini, enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini vurdu

🔴Rus birlikler Krasnıy Liman'da bir günde 12 tahkimatı ele geçirdi ve 53 binayı temizledi

🔴Karadeniz Filosu güçleri, Karadeniz'in güneybatı kesiminde Ukrayna'ya ait 4 İHA'yı imha etti

🔴Rus hava savunma sistemleri bir günde 483 Ukrayna İHA'sını imha etti

🔴Rus ordusunun operasyonları sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 1350 asker daha yitirdi
Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Rusya'nın önceliği 'Anchorage' mutabakatı değil, zafere ulaşmak
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