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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/jeffrey-epstein-sorusturmasi-milyarder-leon-black-ifadeyi-yarida-birakti-1106818748.html
Jeffrey Epstein soruşturması: Milyarder Leon Black ifadeyi yarıda bıraktı
Jeffrey Epstein soruşturması: Milyarder Leon Black ifadeyi yarıda bıraktı
Sputnik Türkiye
Jeffrey Epstein bağlantılarının araştırıldığı ABD Kongresi soruşturmasında ifade veren milyarder yatırımcı Leon Black, gizlilik anlaşmalarına (NDA) ilişkin... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T15:29+0300
2026-06-27T15:29+0300
dünya
jeffrey epstein
abd
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ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin, Jeffrey Epstein'ın bağlantılarını araştırdığı soruşturma kapsamında ifade veren milyarder yatırımcı Leon Black, gizlilik anlaşmalarına ilişkin soruların ardından oturumu yarıda bıraktı.Komite Başkanı James Comer, Black'in gönüllü olarak ifade verdiğini ancak imzaladığı iddia edilen gizlilik anlaşmaları (NDA) hakkında sorular yöneltilince görüşmeyi terk ettiğini açıkladı.Kongre iki ayrı celp çıkardıBlack'in ifade vermeyi bırakmasının ardından Denetim Komitesi, gizlilik anlaşmalarının teslim edilmesi ve yeminli kamera önünde ifade vermesi için iki ayrı celp kararı aldı.Comer, "Jeffrey Epstein bu gizlilik anlaşmalarının hazırlanmasında rol oynadı mı? Kadınlara yapılan ödemelerde dahli var mıydı? Bu anlaşmaların amacı neydi? Bunların tamamını öğrenmek istiyoruz." dedi.Epstein'a 158 milyon dolar ödediğini söylediABD basınındaki haberlere göre Black, kısa süren ifadesinde Epstein'a uzun yıllara yayılan ilişkileri boyunca "meşru hizmetler" karşılığında toplam 158 milyon dolar ödediğini söyledi.Bu ödemeler daha önce ABD Senatosu tarafından da incelenmiş, Epstein'a kişisel nedenlerle fazla ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılmıştı.Black'in avukatları ise Apollo Global Management tarafından yaptırılan bağımsız incelemenin, ödemelerin vergi ve mal varlığı planlamasına ilişkin danışmanlık hizmetleri karşılığında yapıldığı sonucuna ulaştığını savundu.Suçlamaları reddetti2021 yılında Epstein ile ilişkileri nedeniyle şirketten ayrılan Black, açılış konuşmasında Epstein'ın suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını öne sürdü.Black, reşit olmayan kişilerle ilişki yaşadığı, kadınlara yönelik istismarda bulunduğu, insan kaçakçılığına karıştığı veya Epstein'a kadınlara erişim için ödeme yaptığı yönündeki iddiaları reddetti.Black'in avukatı Susan Estrich de Kongre'nin çıkardığı celpleri "planlanmış siyasi bir gösteri" olarak nitelendirdi ve Epstein'ın herhangi bir gizlilik anlaşmasının hazırlanmasında rol almadığını savundu.Öte yandan Komite'nin Demokrat üyelerinden Robert Garcia ise Black'in, kadınlarla yaptığı gizlilik anlaşmaları hakkında bilgi vermemek için görüşmeyi terk ettiğini öne sürerek soruşturmayla iş birliği yapmaması halinde hesap vermek zorunda kalacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/bill-gates-jeffrey-epstein-ifadesini-acikladi-ozel-hayatim-uzerinden-santaj-planladi-1106742517.html
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jeffrey epstein, abd, abd kongresi
jeffrey epstein, abd, abd kongresi

Jeffrey Epstein soruşturması: Milyarder Leon Black ifadeyi yarıda bıraktı

15:29 27.06.2026
© REUTERS Lucy NicholsonJeffrey Epstein soruşturması: Milyarder Leon Black ifadeyi yarıda bıraktı
Jeffrey Epstein soruşturması: Milyarder Leon Black ifadeyi yarıda bıraktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© REUTERS Lucy Nicholson
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Jeffrey Epstein bağlantılarının araştırıldığı ABD Kongresi soruşturmasında ifade veren milyarder yatırımcı Leon Black, gizlilik anlaşmalarına (NDA) ilişkin soruları yanıtlamayı reddederek oturumu terk etti. Kongre komitesi Black hakkında iki ayrı celp kararı çıkardı.
ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin, Jeffrey Epstein'ın bağlantılarını araştırdığı soruşturma kapsamında ifade veren milyarder yatırımcı Leon Black, gizlilik anlaşmalarına ilişkin soruların ardından oturumu yarıda bıraktı.
Komite Başkanı James Comer, Black'in gönüllü olarak ifade verdiğini ancak imzaladığı iddia edilen gizlilik anlaşmaları (NDA) hakkında sorular yöneltilince görüşmeyi terk ettiğini açıkladı.

Kongre iki ayrı celp çıkardı

Black'in ifade vermeyi bırakmasının ardından Denetim Komitesi, gizlilik anlaşmalarının teslim edilmesi ve yeminli kamera önünde ifade vermesi için iki ayrı celp kararı aldı.
Comer, "Jeffrey Epstein bu gizlilik anlaşmalarının hazırlanmasında rol oynadı mı? Kadınlara yapılan ödemelerde dahli var mıydı? Bu anlaşmaların amacı neydi? Bunların tamamını öğrenmek istiyoruz." dedi.

Epstein'a 158 milyon dolar ödediğini söyledi

ABD basınındaki haberlere göre Black, kısa süren ifadesinde Epstein'a uzun yıllara yayılan ilişkileri boyunca "meşru hizmetler" karşılığında toplam 158 milyon dolar ödediğini söyledi.
Bu ödemeler daha önce ABD Senatosu tarafından da incelenmiş, Epstein'a kişisel nedenlerle fazla ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılmıştı.
Black'in avukatları ise Apollo Global Management tarafından yaptırılan bağımsız incelemenin, ödemelerin vergi ve mal varlığı planlamasına ilişkin danışmanlık hizmetleri karşılığında yapıldığı sonucuna ulaştığını savundu.

Suçlamaları reddetti

2021 yılında Epstein ile ilişkileri nedeniyle şirketten ayrılan Black, açılış konuşmasında Epstein'ın suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını öne sürdü.
Black, reşit olmayan kişilerle ilişki yaşadığı, kadınlara yönelik istismarda bulunduğu, insan kaçakçılığına karıştığı veya Epstein'a kadınlara erişim için ödeme yaptığı yönündeki iddiaları reddetti.
Black'in avukatı Susan Estrich de Kongre'nin çıkardığı celpleri "planlanmış siyasi bir gösteri" olarak nitelendirdi ve Epstein'ın herhangi bir gizlilik anlaşmasının hazırlanmasında rol almadığını savundu.
Öte yandan Komite'nin Demokrat üyelerinden Robert Garcia ise Black'in, kadınlarla yaptığı gizlilik anlaşmaları hakkında bilgi vermemek için görüşmeyi terk ettiğini öne sürerek soruşturmayla iş birliği yapmaması halinde hesap vermek zorunda kalacağını söyledi.
Bill Gates ve Epstein - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
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