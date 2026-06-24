https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/bill-gates-jeffrey-epstein-ifadesini-acikladi-ozel-hayatim-uzerinden-santaj-planladi-1106742517.html

Bill Gates, Jeffrey Epstein i̇fadesini açıkladı: 'Özel hayatım üzerinden şantaj planladı'

Bill Gates, Jeffrey Epstein i̇fadesini açıkladı: 'Özel hayatım üzerinden şantaj planladı'

Sputnik Türkiye

Bill Gates, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ne verdiği ifadede, Epstein’ın özel hayatına dair bilgileri kullanarak kendisine şantaj yapmayı... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T13:40+0300

2026-06-24T13:40+0300

2026-06-24T13:40+0300

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ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ne 10 Haziran’da kapalı oturumda ifade veren Bill Gates, Jeffrey Epstein ile olan ilişkisine dair yeni ve dikkat çekici bilgiler paylaştı. Gates, Epstein'ın kendisinin özel hayatına dair bilgileri toplayarak, bu verileri kendisine karşı baskı unsuru veya şantaj malzemesi olarak kullanmayı hedeflediğini vurguladı.Gates: Epstein şantaj i̇çin hazırlık yaptıGates, ifadesinde Jeffrey Epstein'ın kendisiyle iletişimini sürdürmek veya üzerinde baskı kurmak amacıyla özel hayatındaki bazı detayları "koz" olarak kullanmayı planladığını belirtti. Gates, "Bana hiçbir zaman fiilen şantaj yapmadı ancak ele geçirilen mesajlar ve hareketleri, bunu planladığını açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.2013 tarihli e-posta taslağı ve “Boris Nikolic” detayıEpstein soruşturması kapsamında ortaya çıkan en dikkat çekici bulgulardan biri, 18 Temmuz 2013 tarihli bir e-posta taslağı oldu. Söz konusu e-postanın, Bill Gates'in yakın çalışma arkadaşı ve o dönem görevini bırakmaya hazırlanan bilim danışmanı Boris Nikolic adına hazırlandığı iddia ediliyor.Taslak metinde, Gates’in evlilik dışı ilişkilerine ve özel hayatına dair iddiaların yer aldığı belirtiliyor. Bu belgede özellikle Rus briç oyuncusu Mila Antonova ve nükleer bilimci Karima Nigmatulina ile yaşanan ilişkilerin Epstein tarafından bir şantaj stratejisi olarak kurgulandığı öne sürülüyor.Gates'ten 'büyük muhakeme hatası' savunmasıJeffrey Epstein'ın suç faaliyetleri hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını savunan Gates, aralarındaki ilişkiyi 2011-2014 yılları arasında "hayırseverlik projelerine destek" amacıyla kurulan bir temas olarak tanımladı. Gates, bu ilişkiyi bugün "büyük bir muhakeme hatası" olarak nitelendirerek, Epstein’ın yasa dışı faaliyetlerine dahil olmadığını veya tanıklık etmediğini vurguladı.'Dosyaların yayınlanmasını destekliyorum'İfadesinin ardından yazılı bir açıklama yapan Microsoft’un kurucusu, ABD Temsilciler Meclisi ile yürüttüğü süreci önemsediğini belirtti. Epstein dosyalarının kamuoyuna tamamen açıklanmasını desteklediğini ifade eden Gates, bu şeffaflık sürecinin Epstein’ın mağdurları için adaletin yerini bulmasına katkı sağlamasını umduğunu dile getirdi.Dünyanın önde gelen siyasi ve iş dünyası liderleriyle kurduğu karmaşık ağ ile tanınan Epstein’ın, bu isimleri nasıl yönlendirdiği ve kullandığına dair yeni ayrıntılar, Gates'in bu ifadesiyle bir kez daha gündemin en üst sırasına yerleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/bill-gatesten-epstein-iddiasi-evlilik-disi-iliskilerim-uzerinden-santaj-yapmaya-calisti-1106415533.html

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