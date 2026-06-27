https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ikinci-el-telefon-alacaklar-icin-yeni-donem-1-agustosta-basliyor-1106815105.html

İkinci el telefon alacaklar için yeni dönem: 1 Ağustos'ta başlıyor

İkinci el telefon alacaklar için yeni dönem: 1 Ağustos'ta başlıyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, ikinci el telefon ve diğer yenilenmiş ürünler için yeni dönemi başlatıyor. 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek yönetmelikle, 1 yıl garanti... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T13:17+0300

2026-06-27T13:17+0300

2026-06-27T13:17+0300

ekonomi̇

cep telefonu

ticaret bakanlığı

ikinci el

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Ticaret Bakanlığı, ikinci el piyasasında güvensiz ve ayıplı ürün satışını önlemek amacıyla hazırladığı "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" ile önemli değişikliklere gidiyor.1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeyle, yenilenmiş telefon ve diğer elektronik cihazların satışında hem tüketici hakları güçlendirilecek hem de sektör daha sıkı denetlenecek.14 gün cayma hakkı ve 1 yıl garantiYeni yönetmelikle birlikte tüketicilere önemli haklar tanındı.Buna göre yenilenmiş ürün satın alan tüketiciler, 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilecek. Satılan cihazlar için 1 yıl garanti uygulanmaya devam edecek.Aynı model telefonlarda fiyat farkı açıklanacakYeni düzenleme kapsamında satıcılar, mağazalarda aynı model ikinci el telefonlar arasında fiyat farkı bulunması halinde bunun nedenini tüketiciye açık şekilde bildirmek zorunda olacak.Örneğin cihazın ekranının değişmiş olması, kasasında çizik bulunması veya teknik durumuna ilişkin farklılıklar tüketiciye açıkça gösterilecek.Ayrıca satılan her yenilenmiş cihazın yanında Türkçe kullanım kılavuzu verilmesi de zorunlu hale gelecek.Telefonunu satan vatandaş parasını 3 iş günü içinde alacakEski telefonunu yenileme merkezine veya yetkili satıcıya veren vatandaşlar için de yeni kurallar uygulanacak.Cihaz teslim edildikten sonra en geç 3 iş günü içinde ekspertiz değeri belirlenecek ve tüketicinin onayına sunulacak.Vatandaşın fiyatı kabul etmesi halinde ödeme, indirim veya takas kuponu yine en geç 3 iş günü içinde teslim edilecek. Bu süre yalnızca tüketicinin onayıyla en fazla 3 iş günü daha uzatılabilecek.YÜBİS ile dijital takip sistemi geliyorYeni dönemde bir cihazın yenilenerek satışa sunulabilmesi için Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS)'e kayıtlı olması zorunlu olacak.Ambalaj, etiket ve ilanlarda "yenilenmiş ürün" ibaresi ile işlemi gerçekleştiren yenileme merkezinin bilgileri açık şekilde yer alacak.Böylece tüketiciler satın aldıkları ürünün yenilenme sürecini daha şeffaf şekilde takip edebilecek.Kaçak ve çalıntı telefonlara sıkı kontrolYönetmelikle birlikte kaçak, klonlanmış ve çalıntı telefonların yenilenerek satışa sunulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.Buna göre bir telefonun yenilenebilmesi için e-Devlet'teki Beyaz Liste'de kayıtlı olması ve en az bir yıl öncesine ait konuşma, SMS veya internet kullanım geçmişinin bulunması gerekecek.Ayrıca yenileme merkezleri, cihazı satışa sunmadan önce Bakanlığa bildirilen özel hatlar üzerinden şebekeye bağlayarak aktif test araması gerçekleştirecek. Bu şartları karşılamayan cihazlar yenilenerek satışa sunulamayacak.Yenileme merkezlerine 100 milyon TL sermaye şartıYeni yönetmelikle birlikte yenilenmiş ürün satışı yapan firmalar için de yeni yükümlülükler getirildi.Yenileme merkezlerinin 100 milyon TL sermaye şartını en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar yerine getirmesi gerekecek.Mevcut firmalara ise şirket yapıları ve yönetici belgeleri için 1 aylık uyum süresi tanındı.Yeni dönem 1 Ağustos'ta başlayacakTicaret Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/yenilenmis-urunlerde-yeni-donem-basliyor-14-gun-cayma-hakki-geliyor-televizyonlar-da-kapsama-alindi-1106811336.html

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cep telefonu, ticaret bakanlığı, ikinci el