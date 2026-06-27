https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/dmitriyev-abdeki-emekliler-kieve-yapilan-finansmandan-von-der-leyen-kadar-memnun-degil-1106812159.html
Dmitriyev: AB’deki emekliler, Kiev'e yapılan finansmandan von der Leyen kadar memnun değil
Dmitriyev: AB’deki emekliler, Kiev'e yapılan finansmandan von der Leyen kadar memnun değil
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RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Dmitriyev, yoksullaşan Avrupalı emeklilerin ve işçilerin, Ukrayna'ya verilen yüz milyarlarca euroluk... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T10:38+0300
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rusya
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda yoksullaşan Avrupalı emeklilerin ve işçilerin, Ukrayna'ya verilen yüz milyarlarca euroluk yardımdan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kadar memnun olmadığını belirtti.Dmitriyev, paylaşımında von der Leyen'in kısa bir süre önce yaptığı, gülümseyerek AB'nin özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 200 milyar euro yardım tahsis ettiğini ve önümüzdeki iki yıl içinde 90 milyar euro daha kredi sağlamayı planladığını anlattığı konuşmasına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/abdli-eski-istihbaratci-ritter-ursula-von-der-leyenin-kieve-yardimdan-bahsetmesinin-altinda-ne-1093363963.html
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ukrayna, kiev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya, kirill dmitriyev, x, ab, avrupa komisyonu, ursula von der leyen
ukrayna, kiev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya, kirill dmitriyev, x, ab, avrupa komisyonu, ursula von der leyen
Dmitriyev: AB’deki emekliler, Kiev'e yapılan finansmandan von der Leyen kadar memnun değil
RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Dmitriyev, yoksullaşan Avrupalı emeklilerin ve işçilerin, Ukrayna'ya verilen yüz milyarlarca euroluk yardımdan Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen kadar memnun olmadığını belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda yoksullaşan Avrupalı emeklilerin ve işçilerin, Ukrayna'ya verilen yüz milyarlarca euroluk yardımdan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kadar memnun olmadığını belirtti.
Dmitriyev, paylaşımında von der Leyen'in kısa bir süre önce yaptığı, gülümseyerek AB'nin özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 200 milyar euro yardım tahsis ettiğini ve önümüzdeki iki yıl içinde 90 milyar euro daha kredi sağlamayı planladığını anlattığı konuşmasına dikkat çekti.
Ursula, Ukrayna'ya sağlanan 290 milyar euroluk AB yardımından, Avrupalı emeklilerden ve geçim sıkıntısı çeken işçilerden çok daha heyecanlı olabilir. Rus doğalgazını reddetmenin AB'ye verdiği 3 trilyon euroluk zararı da eklersek, bu rakam her bir AB hanesi için eksi 16.500 euroya denk geliyor.