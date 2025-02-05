https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/abdli-eski-istihbaratci-ritter-ursula-von-der-leyenin-kieve-yardimdan-bahsetmesinin-altinda-ne-1093363963.html

ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Ursula von der Leyen'in Kiev'e yardımdan bahsetmesinin altında ne olduğunu açıkladı

ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Ursula von der Leyen'in Kiev'e yardımdan bahsetmesinin altında ne olduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Emekli ABD istihbarat subayı Scott Ritter, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i AB'nin Kiev rejimini silah ve mühimmatla desteklemeye devam etmesi... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T04:28+0300

2025-02-05T04:28+0300

2025-02-05T04:28+0300

ukrayna krizi

scott ritter

ursula von der leyen

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Emekli ABD istihbarat subayı Scott Ritter sosyal medya hesabından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i AB'nin Kiev rejimini silah ve mühimmatla desteklemeye devam etmesi gerektiği yönündeki sözleri nedeniyle Nazi yanlısı olmakla itham ederek, “Zaten bir milyon Ukraynalıyı öldürdünüz. Bir milyon daha mı istiyorsunuz? Nazi köklerin kendini belli ediyor, Ursula!” diye yazdı. Moskova Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah sevkiyatının hiçbir şeyi değiştirmeyeceği ve sadece çatışmayı uzatacağı konusunda defalarca uyarmıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO bu çatışmaya sadece askeri mühimmat göndererek değil aynı zamanda askeri personel eğiterek de doğrudan müdahil olduğunu vurulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/peskov-abdnin-ukraynaya-askeri-yardimlari-surdurdugu-asikar-1093340270.html

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scott ritter, ursula von der leyen