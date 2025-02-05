https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/abdli-eski-istihbaratci-ritter-ursula-von-der-leyenin-kieve-yardimdan-bahsetmesinin-altinda-ne-1093363963.html
ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Ursula von der Leyen'in Kiev'e yardımdan bahsetmesinin altında ne olduğunu açıkladı
ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Ursula von der Leyen'in Kiev'e yardımdan bahsetmesinin altında ne olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Emekli ABD istihbarat subayı Scott Ritter, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i AB'nin Kiev rejimini silah ve mühimmatla desteklemeye devam etmesi... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T04:28+0300
2025-02-05T04:28+0300
2025-02-05T04:28+0300
ukrayna krizi
scott ritter
ursula von der leyen
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Emekli ABD istihbarat subayı Scott Ritter sosyal medya hesabından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i AB'nin Kiev rejimini silah ve mühimmatla desteklemeye devam etmesi gerektiği yönündeki sözleri nedeniyle Nazi yanlısı olmakla itham ederek, “Zaten bir milyon Ukraynalıyı öldürdünüz. Bir milyon daha mı istiyorsunuz? Nazi köklerin kendini belli ediyor, Ursula!” diye yazdı. Moskova Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah sevkiyatının hiçbir şeyi değiştirmeyeceği ve sadece çatışmayı uzatacağı konusunda defalarca uyarmıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO bu çatışmaya sadece askeri mühimmat göndererek değil aynı zamanda askeri personel eğiterek de doğrudan müdahil olduğunu vurulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/peskov-abdnin-ukraynaya-askeri-yardimlari-surdurdugu-asikar-1093340270.html
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scott ritter, ursula von der leyen
scott ritter, ursula von der leyen
ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Ursula von der Leyen'in Kiev'e yardımdan bahsetmesinin altında ne olduğunu açıkladı
Emekli ABD istihbarat subayı Scott Ritter, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i AB'nin Kiev rejimini silah ve mühimmatla desteklemeye devam etmesi gerektiği yönündeki sözleri nedeniyle Nazi yanlısı olmakla itham etti.
Emekli ABD istihbarat subayı Scott Ritter sosyal medya hesabından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i AB'nin Kiev rejimini silah ve mühimmatla desteklemeye devam etmesi gerektiği yönündeki sözleri nedeniyle Nazi yanlısı olmakla itham ederek, “Zaten bir milyon Ukraynalıyı öldürdünüz. Bir milyon daha mı istiyorsunuz? Nazi köklerin kendini belli ediyor, Ursula!” diye yazdı.
Moskova Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah sevkiyatının hiçbir şeyi değiştirmeyeceği ve sadece çatışmayı uzatacağı konusunda defalarca uyarmıştı.
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO bu çatışmaya sadece askeri mühimmat göndererek değil aynı zamanda askeri personel eğiterek de doğrudan müdahil olduğunu vurulamıştı.