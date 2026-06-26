https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/yeni-arastirma-dunya-milyarlarca-yildir-venuse-yasam-tasiyor-olabilir-1106795727.html
Yeni araştırma: Dünya, milyarlarca yıldır Venüs’e yaşam 'taşıyor' olabilir
Yeni araştırma: Dünya, milyarlarca yıldır Venüs’e yaşam 'taşıyor' olabilir
Sputnik Türkiye
Bilim insanlarının yeni çalışmasına göre, Dünya’ya çarpan asteroidler mikroorganizmaları uzaya fırlatarak Venüs’ün bulutlarına kadar taşıyor olabilir. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T13:45+0300
2026-06-26T13:45+0300
2026-06-26T13:45+0300
yaşam
venüs
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bilim
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Bilim dünyasında dikkat çeken yeni bir çalışma, Dünya’nın milyarlarca yıldır Venüs’e mikroskobik yaşam formları “taşıyor” olabileceğini ortaya koydu. Universe Today kaynaklı araştırmaya göre, gezegenlere çarpan asteroitler ve kuyruklu yıldızlar, Dünya yüzeyindeki mikroorganizmaları uzaya fırlatabiliyor. Bu parçacıkların bir kısmının ise hayatta kalıp Venüs’ün kalın bulut tabakasına ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.Venüs’e yaşam transferi ihtimaliAraştırmacılar, Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı ve Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan bilim insanlarının geliştirdiği “Venüs Yaşam Denklemi” (Venus Life Equation) modelini kullanarak olası senaryoları hesapladı.Bu model, Dünya’dan fırlayan materyalin Venüs atmosferinde belirli koşullar altında günlerce hatta daha uzun süre hayatta kalabilecek mikroorganizmalara ev sahipliği yapabileceğini ortaya koydu.Araştırmaya göre, son 1 milyar yıl içinde Dünya’dan Venüs’e yüz milyarlarca mikroskobik “yaşam hücresi” taşınmış olabilir. Bunların bir kısmının Venüs’ün bulut katmanlarında hayatta kalmış olabileceği ifade ediliyor.Bilim insanları, bu sürecin sürekli ve düzenli bir aktarım anlamına gelmediğini, ancak kozmik çarpışmaların zaman zaman yaşam taşınmasına yol açabileceğini belirtti.Panspermia teorisini gündeme taşıdıÇalışma, Venüs’te gelecekte tespit edilebilecek olası yaşamın kökenine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Araştırmacılar, Venüs’te yaşam bulunması halinde bunun mutlaka orada başlamış olmayabileceğini, Dünya’dan taşınmış olabileceğini de ihtimaller arasında değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/insan-evrimine-dair-ezber-bozan-bulgu-binlerce-yillik-kalintilarin-tamami-kadinlara-ait-1106771370.html
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venüs, dünya, bilim, araştırma
venüs, dünya, bilim, araştırma
Yeni araştırma: Dünya, milyarlarca yıldır Venüs’e yaşam 'taşıyor' olabilir
Bilim insanlarının yeni çalışmasına göre, Dünya’ya çarpan asteroidler mikroorganizmaları uzaya fırlatarak Venüs’ün bulutlarına kadar taşıyor olabilir.
Bilim dünyasında dikkat çeken yeni bir çalışma, Dünya’nın milyarlarca yıldır Venüs’e mikroskobik yaşam formları “taşıyor” olabileceğini ortaya koydu.
Universe Today kaynaklı araştırmaya göre, gezegenlere çarpan asteroitler ve kuyruklu yıldızlar, Dünya yüzeyindeki mikroorganizmaları uzaya fırlatabiliyor. Bu parçacıkların bir kısmının ise hayatta kalıp Venüs’ün kalın bulut tabakasına ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.
“Panspermia” olarak bilinen bir teoriye göre, yaşamın veya yaşamın yapı taşlarının evren genelinde gök cisimleri aracılığıyla taşınabileceğini belirtiliyor.
Venüs’e yaşam transferi ihtimali
Araştırmacılar, Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı ve Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan bilim insanlarının geliştirdiği “Venüs Yaşam Denklemi” (Venus Life Equation) modelini kullanarak olası senaryoları hesapladı.
Bu model, Dünya’dan fırlayan materyalin Venüs atmosferinde belirli koşullar altında günlerce hatta daha uzun süre hayatta kalabilecek mikroorganizmalara ev sahipliği yapabileceğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre, son 1 milyar yıl içinde Dünya’dan Venüs’e yüz milyarlarca mikroskobik “yaşam hücresi” taşınmış olabilir. Bunların bir kısmının Venüs’ün bulut katmanlarında hayatta kalmış olabileceği ifade ediliyor.
Bilim insanları, bu sürecin sürekli ve düzenli bir aktarım anlamına gelmediğini, ancak kozmik çarpışmaların zaman zaman yaşam taşınmasına yol açabileceğini belirtti.
Panspermia teorisini gündeme taşıdı
Çalışma, Venüs’te gelecekte tespit edilebilecek olası yaşamın kökenine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Araştırmacılar, Venüs’te yaşam bulunması halinde bunun mutlaka orada başlamış olmayabileceğini, Dünya’dan taşınmış olabileceğini de ihtimaller arasında değerlendirdi.