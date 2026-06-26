https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/yeni-arastirma-dunya-milyarlarca-yildir-venuse-yasam-tasiyor-olabilir-1106795727.html

Yeni araştırma: Dünya, milyarlarca yıldır Venüs’e yaşam 'taşıyor' olabilir

Yeni araştırma: Dünya, milyarlarca yıldır Venüs’e yaşam 'taşıyor' olabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanlarının yeni çalışmasına göre, Dünya’ya çarpan asteroidler mikroorganizmaları uzaya fırlatarak Venüs’ün bulutlarına kadar taşıyor olabilir. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T13:45+0300

2026-06-26T13:45+0300

2026-06-26T13:45+0300

yaşam

venüs

dünya

bilim

araştırma

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Bilim dünyasında dikkat çeken yeni bir çalışma, Dünya’nın milyarlarca yıldır Venüs’e mikroskobik yaşam formları “taşıyor” olabileceğini ortaya koydu. Universe Today kaynaklı araştırmaya göre, gezegenlere çarpan asteroitler ve kuyruklu yıldızlar, Dünya yüzeyindeki mikroorganizmaları uzaya fırlatabiliyor. Bu parçacıkların bir kısmının ise hayatta kalıp Venüs’ün kalın bulut tabakasına ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.Venüs’e yaşam transferi ihtimaliAraştırmacılar, Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı ve Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan bilim insanlarının geliştirdiği “Venüs Yaşam Denklemi” (Venus Life Equation) modelini kullanarak olası senaryoları hesapladı.Bu model, Dünya’dan fırlayan materyalin Venüs atmosferinde belirli koşullar altında günlerce hatta daha uzun süre hayatta kalabilecek mikroorganizmalara ev sahipliği yapabileceğini ortaya koydu.Araştırmaya göre, son 1 milyar yıl içinde Dünya’dan Venüs’e yüz milyarlarca mikroskobik “yaşam hücresi” taşınmış olabilir. Bunların bir kısmının Venüs’ün bulut katmanlarında hayatta kalmış olabileceği ifade ediliyor.Bilim insanları, bu sürecin sürekli ve düzenli bir aktarım anlamına gelmediğini, ancak kozmik çarpışmaların zaman zaman yaşam taşınmasına yol açabileceğini belirtti.Panspermia teorisini gündeme taşıdıÇalışma, Venüs’te gelecekte tespit edilebilecek olası yaşamın kökenine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Araştırmacılar, Venüs’te yaşam bulunması halinde bunun mutlaka orada başlamış olmayabileceğini, Dünya’dan taşınmış olabileceğini de ihtimaller arasında değerlendirdi.

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