https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/insan-evrimine-dair-ezber-bozan-bulgu-binlerce-yillik-kalintilarin-tamami-kadinlara-ait-1106771370.html

İnsan evrimine dair ezber bozan bulgu: Binlerce yıllık kalıntıların tamamı kadınlara ait

İnsan evrimine dair ezber bozan bulgu: Binlerce yıllık kalıntıların tamamı kadınlara ait

Sputnik Türkiye

Güney Afrika'daki Rising Star Mağarası'nda bulunan ve insan evrimi araştırmalarında tartışmalara yol açan Homo naledi fosilleriyle ilgili yeni bir çalışma... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T16:19+0300

2026-06-25T16:19+0300

2026-06-25T16:19+0300

yaşam

güney afrika

mağara

bilim

araştırma

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Güney Afrika'daki Rising Star Mağarası'nda keşfedilen ve insan evrimi araştırmalarının en tartışmalı buluntularından biri olarak görülen Homo naledi türüne ilişkin yeni bir araştırma, bilim insanlarını yeni bir gizemle karşı karşıya bıraktı.Oxford, Kopenhag ve diğer araştırma merkezlerinden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, mağarada bulunan 20 farklı bireye ait dişlerden elde edilen antik proteinler incelendi. Sonuçlar, incelenen tüm bireylerin dişi olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçları, bilimsel dergi Cell'de yayımlandı.20 bireyin tamamı dişi çıktıAraştırmacılar, diş minesinde bulunan ve yalnızca erkeklerdeki Y kromozomunda yer alan amelogenin proteinini aradı. Ancak incelenen örneklerin hiçbirinde bu biyolojik işarete rastlanmadı.Araştırmacı Palesa Madupe, 23 diş örneğini analiz ettiklerini, kullanılabilir verilerin 20 farklı bireye ait olduğunu belirtti. Paleoantropolog Lee Berger ise sonuçların kendilerini şaşırttığını ifade ederek, verilerin hata ihtimaline karşı iki farklı laboratuvarda tekrar incelendiğini söyledi.Yeni sorular ortaya çıktıYaklaşık 335 bin ila 241 bin yıl önce yaşadığı düşünülen Homo naledi, küçük beyin hacmine rağmen ölülerini bilinçli şekilde gömmüş olabileceği yönündeki iddialarla daha önce de bilim dünyasında tartışma yaratmıştı.Yeni bulguların ardından bazı araştırmacılar, mağaranın yalnızca dişilere ayrılmış bir gömü alanı olabileceğini öne sürdü. Berger, bunun cinsiyete göre ayrılmış cenaze ritüellerine işaret edebileceğini savundu.Ancak tüm bilim insanları aynı görüşte değil. Bazı uzmanlar, elde edilen verilerin farklı şekillerde yorumlanabileceğini ve Homo naledi'nin ölülerini bilinçli olarak gömdüğüne dair kanıtların hala yetersiz olduğunu belirtti.Araştırmacılar ayrıca teorik olarak erkekleri belirleyen genetik işaretin zamanla kaybolmuş veya mutasyona uğramış olabileceğini de değerlendiriyor. Ancak bunun 20 bireyin tamamında görülmesinin oldukça düşük bir ihtimal olduğu ifade edildi.İnsan evriminin en büyük gizemlerinden biriİlk kez 2015 yılında tanımlanan Homo naledi, hem ilkel hem de modern özellikleri bir arada taşıması nedeniyle insan evrimi ağacındaki en sıra dışı türlerden biri olarak kabul ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/neandertallerin-soyunu-insanlar-mi-tuketti-yeni-dna-calismasi-sasirtti-1106765939.html

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güney afrika, mağara, bilim, araştırma