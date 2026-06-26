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Wagenknecht'ten Merz'e sert çıkış: 'Almanya'nın refahını yok eden başbakan olarak hatırlanacak'
Wagenknecht'ten Merz'e sert çıkış: 'Almanya'nın refahını yok eden başbakan olarak hatırlanacak'
Sputnik Türkiye
Almanya'da muhalefetin önde gelen isimlerinden Wagenknecht, Şansölye Friedrich Merz'i ekonomik politikaları nedeniyle sert sözlerle hedef aldı. Volkswagen'in... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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Akıl ve Adalet için Sahra Wagenknecht Birliği (BSW) kurucusu Sahra Wagenknecht, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ekonomi politikalarını sert ifadelerle eleştirdi.Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Wagenknecht, "Merz, çok sayıda işin ve refahın yok edildiği başbakan olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.Volkswagen'in işten çıkarma planını gündeme taşıdıWagenknecht'in açıklamaları, Volkswagen'in önümüzdeki yıllarda dünya genelindeki yaklaşık 657 bin çalışanı arasından 100 bine kadar kişiyi işten çıkarmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından geldi.Muhalif siyasetçi, bu gelişmenin Almanya'nın sanayi politikalarındaki sorunların bir göstergesi olduğunu savundu.'Sanayisizleşme ideolojik ekonomi politikalarıyla durdurulamaz'Wagenknecht, Almanya'nın sanayisizleşme sürecinin ancak rekabetçi enerji maliyetlerinin sağlanması ve ideolojik yaklaşımlardan uzak ekonomi politikalarının uygulanmasıyla durdurulabileceğini söyledi.Mevcut hükümetin izlediği politikaları eleştiren BSW lideri, Başbakan Friedrich Merz'i bir kez daha görevinden istifa etmeye çağırdı.Merz'e destek tarihi düşük seviyedeÖte yandan Bild gazetesinin, INSA Araştırma Enstitüsü verilerine dayandırdığı kamuoyu yoklamasına göre, Alman halkının Başbakan Merz'e verdiği destek son yılların en düşük seviyesine geriledi.Araştırmaya göre, Almanların yalnızca yüzde 15'i Merz'in başbakanlık performansından memnun olduğunu ifade etti.
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Wagenknecht'ten Merz'e sert çıkış: 'Almanya'nın refahını yok eden başbakan olarak hatırlanacak'

17:19 26.06.2026
© Dursun AydemirFriedrich Merz
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Dursun Aydemir
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Almanya'da muhalefetin önde gelen isimlerinden Wagenknecht, Şansölye Friedrich Merz'i ekonomik politikaları nedeniyle sert sözlerle hedef aldı. Volkswagen'in on binlerce kişiyi işten çıkarma planı üzerinden hükümeti eleştiren Wagenknecht, Merz'in "Almanya'nın refahını ve istihdamını yok eden başbakan" olarak tarihe geçeceğini savundu.
Akıl ve Adalet için Sahra Wagenknecht Birliği (BSW) kurucusu Sahra Wagenknecht, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ekonomi politikalarını sert ifadelerle eleştirdi.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Wagenknecht, "Merz, çok sayıda işin ve refahın yok edildiği başbakan olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

Volkswagen'in işten çıkarma planını gündeme taşıdı

Wagenknecht'in açıklamaları, Volkswagen'in önümüzdeki yıllarda dünya genelindeki yaklaşık 657 bin çalışanı arasından 100 bine kadar kişiyi işten çıkarmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından geldi.
Muhalif siyasetçi, bu gelişmenin Almanya'nın sanayi politikalarındaki sorunların bir göstergesi olduğunu savundu.

'Sanayisizleşme ideolojik ekonomi politikalarıyla durdurulamaz'

Wagenknecht, Almanya'nın sanayisizleşme sürecinin ancak rekabetçi enerji maliyetlerinin sağlanması ve ideolojik yaklaşımlardan uzak ekonomi politikalarının uygulanmasıyla durdurulabileceğini söyledi.
Mevcut hükümetin izlediği politikaları eleştiren BSW lideri, Başbakan Friedrich Merz'i bir kez daha görevinden istifa etmeye çağırdı.

Merz'e destek tarihi düşük seviyede

Öte yandan Bild gazetesinin, INSA Araştırma Enstitüsü verilerine dayandırdığı kamuoyu yoklamasına göre, Alman halkının Başbakan Merz'e verdiği destek son yılların en düşük seviyesine geriledi.
Araştırmaya göre, Almanların yalnızca yüzde 15'i Merz'in başbakanlık performansından memnun olduğunu ifade etti.
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