https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/wagenknechtten-merze-sert-cikis-almanyanin-refahini-yok-eden-basbakan-olarak-hatirlanacak-1106802855.html

Wagenknecht'ten Merz'e sert çıkış: 'Almanya'nın refahını yok eden başbakan olarak hatırlanacak'

Wagenknecht'ten Merz'e sert çıkış: 'Almanya'nın refahını yok eden başbakan olarak hatırlanacak'

Sputnik Türkiye

Almanya'da muhalefetin önde gelen isimlerinden Wagenknecht, Şansölye Friedrich Merz'i ekonomik politikaları nedeniyle sert sözlerle hedef aldı. Volkswagen'in... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T17:19+0300

2026-06-26T17:19+0300

2026-06-26T17:19+0300

volkswagen (vw)

adalet partisi

insa

almanya

friedrich merz

sahra wagenknecht

x

dünya

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Akıl ve Adalet için Sahra Wagenknecht Birliği (BSW) kurucusu Sahra Wagenknecht, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ekonomi politikalarını sert ifadelerle eleştirdi.Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Wagenknecht, "Merz, çok sayıda işin ve refahın yok edildiği başbakan olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.Volkswagen'in işten çıkarma planını gündeme taşıdıWagenknecht'in açıklamaları, Volkswagen'in önümüzdeki yıllarda dünya genelindeki yaklaşık 657 bin çalışanı arasından 100 bine kadar kişiyi işten çıkarmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından geldi.Muhalif siyasetçi, bu gelişmenin Almanya'nın sanayi politikalarındaki sorunların bir göstergesi olduğunu savundu.'Sanayisizleşme ideolojik ekonomi politikalarıyla durdurulamaz'Wagenknecht, Almanya'nın sanayisizleşme sürecinin ancak rekabetçi enerji maliyetlerinin sağlanması ve ideolojik yaklaşımlardan uzak ekonomi politikalarının uygulanmasıyla durdurulabileceğini söyledi.Mevcut hükümetin izlediği politikaları eleştiren BSW lideri, Başbakan Friedrich Merz'i bir kez daha görevinden istifa etmeye çağırdı.Merz'e destek tarihi düşük seviyedeÖte yandan Bild gazetesinin, INSA Araştırma Enstitüsü verilerine dayandırdığı kamuoyu yoklamasına göre, Alman halkının Başbakan Merz'e verdiği destek son yılların en düşük seviyesine geriledi.Araştırmaya göre, Almanların yalnızca yüzde 15'i Merz'in başbakanlık performansından memnun olduğunu ifade etti.

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volkswagen (vw), adalet partisi, insa, almanya, friedrich merz, sahra wagenknecht, x