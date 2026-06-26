https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/japonyada-58-buyuklugunde-deprem-1106801763.html

Japonya’da 5.8 büyüklüğünde deprem

Japonya’da 5.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Japonya’da 5.8 büyüklüğünde deprem

2026-06-26T16:56+0300

2026-06-26T16:56+0300

2026-06-26T17:10+0300

son depremler

japonya

pasifik

deprem

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5.8 büyüklüğündeki depremin Japonya’nın Oshino bölgesinin 7 km kuzeyinde ve 50.9 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.Deprem, bölgede son bir aydaki 40’ıncı deprem olarak kayıtlara geçti.Sabah da Çiba eyaletinde olmuştuJaponya'nın Çiba eyaletinde sabah TSİ ile saatlerinde de 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.Dün de, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında ise 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kuji kenti açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 51.7 kilometre olarak ölçüldü.Japonya'daki depremlerJaponya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Dört büyük tektonik levhanın kesişim noktasındaki ülkede her yıl binlerce deprem meydana gelirken, dünyadaki 6 ve üzeri büyüklükteki depremlerin yaklaşık beşte biri Japonya ve çevresinde kaydediliyor. Bu nedenle ülkede deprem yönetmelikleri, erken uyarı sistemleri ve afet hazırlıkları dünyanın en gelişmiş uygulamaları arasında gösteriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/japonyada-58-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1106787012.html

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