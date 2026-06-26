Trump yönetimi kongreye bildirdi: 'Türkiye'ye 700 milyon dolardan fazla değerde motor satışı'

Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım.