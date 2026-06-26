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Trump yönetimi kongreye bildirdi: 'Türkiye'ye 700 milyon dolardan fazla değerde motor satışı'
Trump yönetimi kongreye bildirdi: 'Türkiye'ye 700 milyon dolardan fazla değerde motor satışı'
Sputnik Türkiye
Trump yönetimi, Türkiye'ye 700 milyon doların üzerinde jet motoru satışı planını resmen Kongre'ye bildirdi. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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Trump yönetiminin, Türkiye'ye 700 milyon doları aşan jet motoru satışını onay süreci kapsamında resmen Kongre'nin bilgisine sunduğı bildirildi.Daha önce yönetimden adının verilmesini istemeyen bir yetkili, Kongre'ye bilgi verildiğini söylemişti.Trump ise dün Oval Ofis'te "Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki soruya şöyle yanıt vermişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abdli-yetkili-trump-yonetimi-kongreye-ragmen-kaan-motor-satisini-ilerletmeyi-planliyor-1106763606.html
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nato, f-35, ankara, kaan, abd kongresi, donald trump, trump yönetimi
nato, f-35, ankara, kaan, abd kongresi, donald trump, trump yönetimi

Trump yönetimi kongreye bildirdi: 'Türkiye'ye 700 milyon dolardan fazla değerde motor satışı'

01:18 26.06.2026
© AAABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© AA
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Trump yönetimi, Türkiye'ye 700 milyon doların üzerinde jet motoru satışı planını resmen Kongre'ye bildirdi.
Trump yönetiminin, Türkiye'ye 700 milyon doları aşan jet motoru satışını onay süreci kapsamında resmen Kongre'nin bilgisine sunduğı bildirildi.
Daha önce yönetimden adının verilmesini istemeyen bir yetkili, Kongre'ye bilgi verildiğini söylemişti.
Trump ise dün Oval Ofis'te "Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki soruya şöyle yanıt vermişti:
Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
ABD Kongre Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
DÜNYA
ABD’li yetkili: Trump yönetimi Kongre'ye rağmen KAAN motor satışını ilerletmeyi planlıyor
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