https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abdli-yetkili-trump-yonetimi-kongreye-ragmen-kaan-motor-satisini-ilerletmeyi-planliyor-1106763606.html

ABD’li yetkili: Trump yönetimi Kongre'ye rağmen KAAN motor satışını ilerletmeyi planlıyor

ABD’li yetkili: Trump yönetimi Kongre'ye rağmen KAAN motor satışını ilerletmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

ABD'li bir yetkili, Trump yönetiminin Kongre'ye rağmen Milli Muharip Uçak KAAN için motor satışını ilerletmeyi planladığı haberine ilişkin, "Büyükelçi Barrack, bu konuda Kongre'ye bizzat bilgi verdi" dedi.

2026-06-25T12:39+0300

2026-06-25T12:39+0300

2026-06-25T12:39+0300

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Trump yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "yönetimin, Kongre ile daima azami şekilde şeffaf bir ilişki içinde olduğunu" belirterek, "Kongre ile düzenli iletişimin yanı sıra (ABD'nin Ankara) Büyükelçi Barrack, Savaş Bakanlığı yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de bu konuda Kongre'ye bizzat bilgi verdi" diye konuştu.WSJ haberi: KAAN için satış bildirildiThe Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Milli Muharip Uçak KAAN için ABD'den talep edilen jet motorlarının satışı konusunda Kongre kararını devre dışı bırakmayı planladığını, satışı gerçekleştirme niyetini Kongre'ye bildirdiğini yazmıştı.Gazeteye göre Trump yönetiminden bir yetkili, bu adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki "yakın ilişkilerin" göstergesi olduğu değerlendirmesini yapmıştı.Trump ne demişti?ABD Başkanı Donald Trump, dün Oval Ofis'te "Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki soruya şöyle yanıt vermişti: 700 milyon dolardan fazlaABD Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Gregory Meeks de Kongre'nin internet sayfasında yayımlanan açıklamasında, "Dün geç saatlerde yönetim, Türk ordusuna 700 milyon dolardan fazla savunma malzemesi tedarikinde Kongre incelemesini bir kez daha atlayacağını bana bildirdi" ifadesini kullanmıştı.

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