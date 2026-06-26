https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/irandan-korfez-ulkelerine-abd-senaryolari-ile-kumar-oynamayin-1106807912.html

İran’dan Körfez ülkelerine: ABD senaryoları ile kumar oynamayın

İran’dan Körfez ülkelerine: ABD senaryoları ile kumar oynamayın

Sputnik Türkiye

İran’dan Körfez ülkelerine: ABD sanaryoları ile kumar oynamayın. Detaylar haberde...

2026-06-26T19:54+0300

2026-06-26T19:54+0300

2026-06-26T19:55+0300

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Azizi, X hesabından Körfez İşbirliği Konseyi’nin bildirisine tepki gösterdi.Körfez İşbirliği Konseyi ülke liderlerine, ABD’nin senaryoları ile “kumar oynamalarının” ülkelerine istikrar ve güven sağlamayacağı uyarısında bulunan Azizi, “Füze gücü, insansız hava aracı ve Hürmüz Boğazı’nın yönetimi İran’ın kırmızı çizgisidir. Bölgede güvenliği sağlamanın tek çözüm yolu ABD ile araya mesafe koymaktır” ifadelerini kullandı.‘Tehdit kaynağına dönüştü’Azizi ayrıca, Körfez ülkelerinin, ABD’nin askeri üslerine ev sahipliği yapmanın güvenlik sağlamadığını aksine bir tehdit kaynağına dönüştüğünü söyledi.ABD ile KİK ülkelerinin dışişleri bakanları, dün düzenlenen toplantıda İran ile nihai bir anlaşmaya varılması için müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden de herhangi bir ücret istenmesinin kabul edilmeyeceğini belirtmişti.Bakanlar ayrıca, kalıcı bölgesel barış ve güvenliğin, İran'ın balistik füzeleri, insansız hava araçları ve bölgedeki vekil güçlerine verdiği destek dahil olmak üzere, tüm tehdit unsurlarına yönelik önlemler alınmasını gerektirdiğini vurgulamıştı.Bakanlar, Lübnan’da kalıcı güvenliğin sağlanması için ise devlet dışı silahlı grupların, Lübnan hükümetinin kontrolü altına girmesi gerektiğini kaydetmişti.​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/trumptan-iran-aciklamasi-bu-ateskes-anlasmamizin-aptalca-bir-ihlali--1106806865.html

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