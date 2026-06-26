Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/trumptan-iran-aciklamasi-bu-ateskes-anlasmamizin-aptalca-bir-ihlali--1106806865.html
Trump'tan İran açıklaması: Bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlali
Trump'tan İran açıklaması: Bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlali
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan 'izinsiz geçiş yaptığı' belirtilen 3 gemiyi durduran İran'a yönelik sert ifadeler... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T19:05+0300
2026-06-26T19:08+0300
dünya
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
haberler
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106441258_0:0:1250:703_1920x0_80_0_0_a656ed19d895d81918f594a2592bdd4d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az dört tek yönlü saldırı insansız hava aracı fırlattığını ve insansız hava araçlarından birinin bir kargo gemisinin üst güvertesine isabet ettiğini söyledi.Trump, Truth Social platformunda şunları yazdı:İran Devrim Muhafızları durdurmuştuİran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü bildirilmişti.İran devlet televizyonda yer alan haberinde, gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu ile koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı bunun üzerine gemilere uyarı yapılarak durdurulduğu belirtilirken, yapıların uyarıların ardından gemilerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü kaydedildi. ‘Yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden’ Ayrıca haberde, Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleşecek gemi geçişlerinin yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden ve yine İran Silahlı Kuvvetleri’nin koordinasyonunda gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanir-hayatini-kaybetti-1106805832.html
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106441258_156:0:1093:703_1920x0_80_0_0_86646b1457421adedcecef388c84bf0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, hürmüz boğazı, abd, haberler, donald trump
i̇ran, hürmüz boğazı, abd, haberler, donald trump

Trump'tan İran açıklaması: Bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlali

19:05 26.06.2026 (güncellendi: 19:08 26.06.2026)
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© AP Photo
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan 'izinsiz geçiş yaptığı' belirtilen 3 gemiyi durduran İran'a yönelik sert ifadeler kullanarak, "Açıkçası, bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az dört tek yönlü saldırı insansız hava aracı fırlattığını ve insansız hava araçlarından birinin bir kargo gemisinin üst güvertesine isabet ettiğini söyledi.
Trump, Truth Social platformunda şunları yazdı:

Hasar oluştu, ancak gemi yoluna devam edebildi. Diğer üç insansız hava aracını düşürdük. Açıkçası, bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlali.

İran Devrim Muhafızları durdurmuştu

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü bildirilmişti.
İran devlet televizyonda yer alan haberinde, gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu ile koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı bunun üzerine gemilere uyarı yapılarak durdurulduğu belirtilirken, yapıların uyarıların ardından gemilerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü kaydedildi.

‘Yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden’

Ayrıca haberde, Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleşecek gemi geçişlerinin yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden ve yine İran Silahlı Kuvvetleri’nin koordinasyonunda gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
TÜRKİYE
Kadir İnanır hayatını kaybetti
18:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала