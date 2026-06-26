https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/trumptan-iran-aciklamasi-bu-ateskes-anlasmamizin-aptalca-bir-ihlali--1106806865.html

Trump'tan İran açıklaması: Bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlali

Trump'tan İran açıklaması: Bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlali

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan 'izinsiz geçiş yaptığı' belirtilen 3 gemiyi durduran İran'a yönelik sert ifadeler... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T19:05+0300

2026-06-26T19:05+0300

2026-06-26T19:08+0300

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az dört tek yönlü saldırı insansız hava aracı fırlattığını ve insansız hava araçlarından birinin bir kargo gemisinin üst güvertesine isabet ettiğini söyledi.Trump, Truth Social platformunda şunları yazdı:İran Devrim Muhafızları durdurmuştuİran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü bildirilmişti.İran devlet televizyonda yer alan haberinde, gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu ile koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı bunun üzerine gemilere uyarı yapılarak durdurulduğu belirtilirken, yapıların uyarıların ardından gemilerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü kaydedildi. ‘Yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden’ Ayrıca haberde, Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleşecek gemi geçişlerinin yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden ve yine İran Silahlı Kuvvetleri’nin koordinasyonunda gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanir-hayatini-kaybetti-1106805832.html

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