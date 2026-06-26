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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/gaziantepte-tekstil-fabrikasinda-zehirlenme-26-isci-hastaneye-kaldirildi-1106803542.html
Gaziantep'te tekstil fabrikasında zehirlenme: 26 işçi hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'te tekstil fabrikasında zehirlenme: 26 işçi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 26 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlanan işçiler için sağlık ekiplerine haber verildi.İlk müdahalenin ardından 26 işçi, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na sevk edilerek tedavi altına alındı.İşçilerin, fabrikada tükettikleri sudan etkilenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep valiliği, gaziantep emniyet müdürlüğü, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi
gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep valiliği, gaziantep emniyet müdürlüğü, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi

Gaziantep'te tekstil fabrikasında zehirlenme: 26 işçi hastaneye kaldırıldı

17:28 26.06.2026
© Sputnik / Sertac Kayar Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
 Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Sputnik / Sertac Kayar
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 26 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlanan işçiler için sağlık ekiplerine haber verildi.
İlk müdahalenin ardından 26 işçi, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na sevk edilerek tedavi altına alındı.
İşçilerin, fabrikada tükettikleri sudan etkilenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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