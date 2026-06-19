https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/sanliurfada-gida-zehirlenmesi-6-kisi-hastanelik-oldu-1106649464.html

Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi: 6 kişi hastanelik oldu

Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi: 6 kişi hastanelik oldu

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mercimek hasadında çalışan 6 kişi, yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T17:12+0300

2026-06-19T17:12+0300

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Uzunziyaret Mahallesi'nde hasat yapan işçiler, öğle yemeğinden bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaları üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan A.K., M.K., V.K., C.A., A.A. ve M.A., gıda zehirlenmesi şüphesiyle Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/zonguldak-valiliginden-ogrenci-yurdunda-gida-zehirlenmesi-iddialarina-iliskin-aciklama-1102683944.html

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