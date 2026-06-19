https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/sanliurfada-gida-zehirlenmesi-6-kisi-hastanelik-oldu-1106649464.html
Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi: 6 kişi hastanelik oldu
Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi: 6 kişi hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mercimek hasadında çalışan 6 kişi, yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T17:12+0300
2026-06-19T17:12+0300
2026-06-19T17:12+0300
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şanlıurfa
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gıda zehirlenmesi
bozuk gıda
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toplu zehirlenme
zehirlenme
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Uzunziyaret Mahallesi'nde hasat yapan işçiler, öğle yemeğinden bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaları üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan A.K., M.K., V.K., C.A., A.A. ve M.A., gıda zehirlenmesi şüphesiyle Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/zonguldak-valiliginden-ogrenci-yurdunda-gida-zehirlenmesi-iddialarina-iliskin-aciklama-1102683944.html
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şanlıurfa, gıda, gıda zehirlenmesi, bozuk gıda, zehir, toplu zehirlenme, zehirlenme
şanlıurfa, gıda, gıda zehirlenmesi, bozuk gıda, zehir, toplu zehirlenme, zehirlenme
Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi: 6 kişi hastanelik oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mercimek hasadında çalışan 6 kişi, yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Uzunziyaret Mahallesi'nde hasat yapan işçiler, öğle yemeğinden bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaları üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan A.K., M.K., V.K., C.A., A.A. ve M.A., gıda zehirlenmesi şüphesiyle Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.