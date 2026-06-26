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Bilim insanlarından uyarı: Dünya nüfusunun üçte birini etkileyen parazit görme kaybına yol açabiliyor
Bilim insanlarından uyarı: Dünya nüfusunun üçte birini etkileyen parazit görme kaybına yol açabiliyor
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Yeni bir bilimsel değerlendirmeye göre, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini enfekte ettiği tahmin edilen Toxoplasma gondii paraziti, ciddi göz... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T14:46+0300
2026-06-26T14:46+0300
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dünya
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Bilim insanları, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini enfekte ettiği tahmin edilen Toxoplasma gondii parazitine karşı farkındalığın yetersiz olduğuna dikkat çekerek, bunun küresel halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.PLOS Neglected Tropical Diseases dergisinde yayımlanan değerlendirme yazısında, parazitin neden olduğu toksoplazmozun, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "ihmal edilen tropikal hastalık" (NTD) kapsamına alınması gerektiği savunuldu. Araştırmacılara göre bu adım, hastalıkla ilgili araştırmalara daha fazla kaynak ayrılmasını ve yeni sağlık programlarının hayata geçirilmesini sağlayabilir.Görme kaybına neden olabiliyorAraştırmaya göre toksoplazmoz, sağlıklı bireylerin çoğunda belirti vermese de bazı kişilerde ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, oküler toksoplazmozun dünyada göz içinde görülen en yaygın enfeksiyon olduğunu ve kalıcı görme kaybına neden olabildiğini vurguladı.Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden göz hastalıkları uzmanı Prof. Justine Smith, "Toksoplazmoz, dünya genelinde görme kaybının önemli nedenlerinden biri olmasına rağmen küresel sağlık gündeminde yeterince yer bulmuyor" değerlendirmesinde bulundu.Bulaşma yolları neler?Toxoplasma gondii paraziti en sık;sonucunda bulaşabiliyor.Uzmanlar, gebelikte geçirilen enfeksiyonun düşük, doğumsal enfeksiyon ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.Her yıl yaklaşık 190 bin bebek etkileniyorAraştırmada, her yıl yaklaşık 190 bin bebeğin doğumsal toksoplazmozla dünyaya geldiğinin tahmin edildiği aktarıldı. Hastalığın en ağır sonuçlarının ise sağlık hizmetlerine ve temiz suya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde görüldüğü ifade edildi.Bilim insanları, şu anda hastalığa karşı geliştirilmiş bir aşının bulunmadığını ve standart bir tedavi protokolünün de olmadığını belirterek, bunun araştırmalara yeterince yatırım yapılmadığının göstergesi olduğunu savundu.'Basit önlemlerle risk azaltılabilir'Araştırmacılar, gıda güvenliğinin artırılması, temiz su ve sanitasyon koşullarının iyileştirilmesi, hamile kadınların düzenli takibi ve toplumun bilinçlendirilmesiyle hastalığın önemli ölçüde önlenebileceğini ifade etti.Uzmanlar ayrıca, toksoplazmozun DSÖ tarafından ihmal edilen tropikal hastalıklar listesine alınmasının, tanı, tedavi ve korunma çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.
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dünya sağlık örgütü (dsö), dünya, bilim, araştırma
dünya sağlık örgütü (dsö), dünya, bilim, araştırma

Bilim insanlarından uyarı: Dünya nüfusunun üçte birini etkileyen parazit görme kaybına yol açabiliyor

14:46 26.06.2026
© AARenkli Göz - Mavi Göz
Renkli Göz - Mavi Göz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© AA
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Yeni bir bilimsel değerlendirmeye göre, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini enfekte ettiği tahmin edilen Toxoplasma gondii paraziti, ciddi göz enfeksiyonlarına ve görme kaybına neden olabiliyor. Araştırmacılar, hastalığın Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'ihmal edilen tropikal hastalık' olarak sınıflandırılması çağrısında bulundu.
Bilim insanları, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini enfekte ettiği tahmin edilen Toxoplasma gondii parazitine karşı farkındalığın yetersiz olduğuna dikkat çekerek, bunun küresel halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.
PLOS Neglected Tropical Diseases dergisinde yayımlanan değerlendirme yazısında, parazitin neden olduğu toksoplazmozun, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "ihmal edilen tropikal hastalık" (NTD) kapsamına alınması gerektiği savunuldu. Araştırmacılara göre bu adım, hastalıkla ilgili araştırmalara daha fazla kaynak ayrılmasını ve yeni sağlık programlarının hayata geçirilmesini sağlayabilir.

Görme kaybına neden olabiliyor

Araştırmaya göre toksoplazmoz, sağlıklı bireylerin çoğunda belirti vermese de bazı kişilerde ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, oküler toksoplazmozun dünyada göz içinde görülen en yaygın enfeksiyon olduğunu ve kalıcı görme kaybına neden olabildiğini vurguladı.
Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden göz hastalıkları uzmanı Prof. Justine Smith, "Toksoplazmoz, dünya genelinde görme kaybının önemli nedenlerinden biri olmasına rağmen küresel sağlık gündeminde yeterince yer bulmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bulaşma yolları neler?

Toxoplasma gondii paraziti en sık;
İyi pişmemiş veya çiğ etlerin tüketilmesi,
Kedi dışkısıyla temas sonrası parazit yumurtalarının ağız yoluyla alınması,
Hamilelik sırasında enfekte anneden plasenta yoluyla bebeğe geçmesi
sonucunda bulaşabiliyor.
Uzmanlar, gebelikte geçirilen enfeksiyonun düşük, doğumsal enfeksiyon ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Her yıl yaklaşık 190 bin bebek etkileniyor

Araştırmada, her yıl yaklaşık 190 bin bebeğin doğumsal toksoplazmozla dünyaya geldiğinin tahmin edildiği aktarıldı. Hastalığın en ağır sonuçlarının ise sağlık hizmetlerine ve temiz suya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde görüldüğü ifade edildi.
Bilim insanları, şu anda hastalığa karşı geliştirilmiş bir aşının bulunmadığını ve standart bir tedavi protokolünün de olmadığını belirterek, bunun araştırmalara yeterince yatırım yapılmadığının göstergesi olduğunu savundu.

'Basit önlemlerle risk azaltılabilir'

Araştırmacılar, gıda güvenliğinin artırılması, temiz su ve sanitasyon koşullarının iyileştirilmesi, hamile kadınların düzenli takibi ve toplumun bilinçlendirilmesiyle hastalığın önemli ölçüde önlenebileceğini ifade etti.
Uzmanlar ayrıca, toksoplazmozun DSÖ tarafından ihmal edilen tropikal hastalıklar listesine alınmasının, tanı, tedavi ve korunma çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.
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