https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/fransada-ebola-alarmi-vakayla-temas-ettigi-dusunulen-5-kisi-karantinaya-alindi-1106758486.html

Fransa'da Ebola alarmı: Vakayla temas ettiği düşünülen 5 kişi karantinaya alındı

Fransa'da Ebola alarmı: Vakayla temas ettiği düşünülen 5 kişi karantinaya alındı

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edilmesinin ardından Fransa'da harekete geçildi. Sağlık yetkilileri, doktorla temas... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T10:25+0300

2026-06-25T10:25+0300

2026-06-25T10:25+0300

sağlik

avrupa

fransa

dünya sağlık örgütü (dsö)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106167245_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_75e97825d784dd91a9d9c4eed9f508b1.jpg

Fransa'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edilmesinin ardından temaslı takibi başlatıldı. Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, vakayla temas ettiği düşünülen 5 kişinin önlem amacıyla karantinaya alındığını açıkladı.France 2 kanalına konuşan Rist, Ebola tespit edilen doktorun KDC'deki insani yardım görevinden döndüğünü ve deneyimli bir sağlık çalışanı olduğunu belirtti. Doktorun hastalığın erken evresinde bulunduğunu ifade eden Rist, uçağa bindiği sırada herhangi bir belirti göstermediğini ve bu nedenle bulaştırıcı olmadığının değerlendirildiğini söyledi.Rist, doktorun uçuş sırasında baş ağrısı şikayeti yaşadığını ve durumu yetkililere bildirdiğini aktardı. Bunun üzerine sağlık ekiplerinin uçağın inişinde hazır bulunduğunu kaydeden Rist, doktorun doğrudan hastaneye sevk edilerek 21 günlük karantinaya alındığını belirtti.Temaslılar da izole edildiYetkililerin uçaktaki temas zincirini araştırdığını ifade eden Rist, doktorla yakın temasta bulunduğu düşünülen 5 kişinin tespit edildiğini ve tedbir amacıyla karantinaya alındığını açıkladı.Fransa Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, KDC'den dönen bir doktorda Ebola virüsünün tespit edildiğini duyurmuştu. Açıklamada bunun, son dönemde Fransa topraklarında görülen ilk Ebola vakası olduğu belirtilmişti.Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon ise salgın riskinin kontrol altında olduğunu ve sağlık makamlarının gerekli önlemleri aldığını ifade etmişti.KDC'de salgın sürüyorEbola salgını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde mayıs ayında yeniden gündeme geldi. Bölgede 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün bildirilmesinin ardından 15 Mayıs'ta salgın ilan edildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etti.Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir görülen "Bundibugyo" Ebola varyantından kaynaklanıyor. Yetkililer, bu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığını belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ebola-fransaya-ulasti-ilk-ebola-vakasi-tespit-edildi-1106744888.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, fransa, dünya sağlık örgütü (dsö)