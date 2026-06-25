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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/fransada-ebola-alarmi-vakayla-temas-ettigi-dusunulen-5-kisi-karantinaya-alindi-1106758486.html
Fransa'da Ebola alarmı: Vakayla temas ettiği düşünülen 5 kişi karantinaya alındı
Fransa'da Ebola alarmı: Vakayla temas ettiği düşünülen 5 kişi karantinaya alındı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edilmesinin ardından Fransa'da harekete geçildi. Sağlık yetkilileri, doktorla temas... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-25T10:25+0300
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Fransa'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edilmesinin ardından temaslı takibi başlatıldı. Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, vakayla temas ettiği düşünülen 5 kişinin önlem amacıyla karantinaya alındığını açıkladı.France 2 kanalına konuşan Rist, Ebola tespit edilen doktorun KDC'deki insani yardım görevinden döndüğünü ve deneyimli bir sağlık çalışanı olduğunu belirtti. Doktorun hastalığın erken evresinde bulunduğunu ifade eden Rist, uçağa bindiği sırada herhangi bir belirti göstermediğini ve bu nedenle bulaştırıcı olmadığının değerlendirildiğini söyledi.Rist, doktorun uçuş sırasında baş ağrısı şikayeti yaşadığını ve durumu yetkililere bildirdiğini aktardı. Bunun üzerine sağlık ekiplerinin uçağın inişinde hazır bulunduğunu kaydeden Rist, doktorun doğrudan hastaneye sevk edilerek 21 günlük karantinaya alındığını belirtti.Temaslılar da izole edildiYetkililerin uçaktaki temas zincirini araştırdığını ifade eden Rist, doktorla yakın temasta bulunduğu düşünülen 5 kişinin tespit edildiğini ve tedbir amacıyla karantinaya alındığını açıkladı.Fransa Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, KDC'den dönen bir doktorda Ebola virüsünün tespit edildiğini duyurmuştu. Açıklamada bunun, son dönemde Fransa topraklarında görülen ilk Ebola vakası olduğu belirtilmişti.Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon ise salgın riskinin kontrol altında olduğunu ve sağlık makamlarının gerekli önlemleri aldığını ifade etmişti.KDC'de salgın sürüyorEbola salgını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde mayıs ayında yeniden gündeme geldi. Bölgede 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün bildirilmesinin ardından 15 Mayıs'ta salgın ilan edildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etti.Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir görülen "Bundibugyo" Ebola varyantından kaynaklanıyor. Yetkililer, bu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığını belirtiyor.
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avrupa, fransa, dünya sağlık örgütü (dsö)
avrupa, fransa, dünya sağlık örgütü (dsö)

Fransa'da Ebola alarmı: Vakayla temas ettiği düşünülen 5 kişi karantinaya alındı

10:25 25.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa MumbereEbola
Ebola - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edilmesinin ardından Fransa'da harekete geçildi. Sağlık yetkilileri, doktorla temas ettiği değerlendirilen 5 kişiyi tedbir amaçlı karantinaya aldı.
Fransa'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edilmesinin ardından temaslı takibi başlatıldı. Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, vakayla temas ettiği düşünülen 5 kişinin önlem amacıyla karantinaya alındığını açıkladı.
France 2 kanalına konuşan Rist, Ebola tespit edilen doktorun KDC'deki insani yardım görevinden döndüğünü ve deneyimli bir sağlık çalışanı olduğunu belirtti. Doktorun hastalığın erken evresinde bulunduğunu ifade eden Rist, uçağa bindiği sırada herhangi bir belirti göstermediğini ve bu nedenle bulaştırıcı olmadığının değerlendirildiğini söyledi.
Rist, doktorun uçuş sırasında baş ağrısı şikayeti yaşadığını ve durumu yetkililere bildirdiğini aktardı. Bunun üzerine sağlık ekiplerinin uçağın inişinde hazır bulunduğunu kaydeden Rist, doktorun doğrudan hastaneye sevk edilerek 21 günlük karantinaya alındığını belirtti.

Temaslılar da izole edildi

Yetkililerin uçaktaki temas zincirini araştırdığını ifade eden Rist, doktorla yakın temasta bulunduğu düşünülen 5 kişinin tespit edildiğini ve tedbir amacıyla karantinaya alındığını açıkladı.
Fransa Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, KDC'den dönen bir doktorda Ebola virüsünün tespit edildiğini duyurmuştu. Açıklamada bunun, son dönemde Fransa topraklarında görülen ilk Ebola vakası olduğu belirtilmişti.
Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon ise salgın riskinin kontrol altında olduğunu ve sağlık makamlarının gerekli önlemleri aldığını ifade etmişti.

KDC'de salgın sürüyor

Ebola salgını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde mayıs ayında yeniden gündeme geldi. Bölgede 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün bildirilmesinin ardından 15 Mayıs'ta salgın ilan edildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etti.
Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir görülen "Bundibugyo" Ebola varyantından kaynaklanıyor. Yetkililer, bu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığını belirtiyor.
Ebola vakalarındaki artış endişelendirirken DSÖ Direktörü Tedros, bölgeyi ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
SAĞLIK
Ebola Fransa'ya ulaştı: İlk Ebola vakası tespit edildi
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