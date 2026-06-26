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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/bakan-tekin-duyurdu-lgs-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak--1106795985.html
Bakan Tekin duyurdu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin duyurdu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği LGS sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. Bakan Tekin sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme başvurularının alınacağını ve 5 Ağustos'ta da yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını kaydetti. Yapay zeka destekli robotik tercih kılavuzu oluşturuldu Bakan Tekin şunları söyledi: "10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. Bu yıl tercih portalında yapay zeka destekli robotik tercih kılavuzu oluşturduk. LGS sınavında çocuklarımızın aldıkları skorlara göre, Türkiye'de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacakları, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bu okulların ne tür imkanlarının bulunduğu gibi bilgilerin yapay zeka destekli olarak kendilerine verildiği bir tercih robotuyla çocuklarımıza, ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız. 10 Temmuz'da açıkladıktan sonra yerleştirme başvurularını alacağız. 5 Ağustos'ta ise yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/lgs-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1106477066.html
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liseye geçiş sistemi (lgs), yusuf tekin
liseye geçiş sistemi (lgs), yusuf tekin

Bakan Tekin duyurdu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

13:53 26.06.2026
© AALGS sınav tarihi 2025
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği LGS sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. Bakan Tekin sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme başvurularının alınacağını ve 5 Ağustos'ta da yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını kaydetti.

Yapay zeka destekli robotik tercih kılavuzu oluşturuldu

Bakan Tekin şunları söyledi:
"10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. Bu yıl tercih portalında yapay zeka destekli robotik tercih kılavuzu oluşturduk. LGS sınavında çocuklarımızın aldıkları skorlara göre, Türkiye'de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacakları, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bu okulların ne tür imkanlarının bulunduğu gibi bilgilerin yapay zeka destekli olarak kendilerine verildiği bir tercih robotuyla çocuklarımıza, ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız. 10 Temmuz'da açıkladıktan sonra yerleştirme başvurularını alacağız. 5 Ağustos'ta ise yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
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LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
13 Haziran , 14:30
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