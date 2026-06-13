https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/lgs-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1106477066.html

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Sputnik Türkiye

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2026-06-13T14:30+0300

2026-06-13T14:30+0300

2026-06-13T14:38+0300

türki̇ye

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği LGS merkezi sınavı, Türkiye genelinde ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde sorunsuz şekilde tamamlandı.Bu yıl sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvururken, sınav iki oturum halinde uygulandı.81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiLGS, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 okulda, toplam 64 bin 697 salonda yapıldı.Yurt dışında ise 8 ülkede yer alan 11 sınav merkezindeki 40 salonda öğrenciler sınava katıldı.Öğrenciler 90 soruyu yanıtladıSınavın ilk oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel bölümde toplam 50 soruyu yanıtladı.İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan sayısal bölümde 40 soru yöneltildi.Böylece öğrenciler iki oturumda toplam 90 soruyla karşılaştı.Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandıSınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.Öğrenciler, sınavda kullandıkları soru kitapçıklarını ise 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacakMEB tarafından paylaşılan takvime göre, LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.Aynı gün, öğrencilerin lise tercihlerini yapacağı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve tercih süreci resmen başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/lgs-maratonu-basladi-1-milyondan-fazla-ogrenci-sinavda-ter-dokuyor-1106470482.html

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lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)