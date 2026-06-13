https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/lgs-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1106477066.html
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Sputnik Türkiye
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2026-06-13T14:30+0300
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liseye geçiş sistemi (lgs)
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği LGS merkezi sınavı, Türkiye genelinde ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde sorunsuz şekilde tamamlandı.Bu yıl sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvururken, sınav iki oturum halinde uygulandı.81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiLGS, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 okulda, toplam 64 bin 697 salonda yapıldı.Yurt dışında ise 8 ülkede yer alan 11 sınav merkezindeki 40 salonda öğrenciler sınava katıldı.Öğrenciler 90 soruyu yanıtladıSınavın ilk oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel bölümde toplam 50 soruyu yanıtladı.İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan sayısal bölümde 40 soru yöneltildi.Böylece öğrenciler iki oturumda toplam 90 soruyla karşılaştı.Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandıSınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.Öğrenciler, sınavda kullandıkları soru kitapçıklarını ise 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacakMEB tarafından paylaşılan takvime göre, LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.Aynı gün, öğrencilerin lise tercihlerini yapacağı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve tercih süreci resmen başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/lgs-maratonu-basladi-1-milyondan-fazla-ogrenci-sinavda-ter-dokuyor-1106470482.html
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lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)
lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
14:30 13.06.2026 (güncellendi: 14:38 13.06.2026)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılırken, sonuçların 10 Temmuz 2026'da açıklanacağı duyuruldu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği LGS merkezi sınavı, Türkiye genelinde ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde sorunsuz şekilde tamamlandı.
Bu yıl sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvururken, sınav iki oturum halinde uygulandı.
81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi
LGS, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 okulda, toplam 64 bin 697 salonda yapıldı.
Yurt dışında ise 8 ülkede yer alan 11 sınav merkezindeki 40 salonda öğrenciler sınava katıldı.
Öğrenciler 90 soruyu yanıtladı
Sınavın ilk oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel bölümde toplam 50 soruyu yanıtladı.
İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan sayısal bölümde 40 soru yöneltildi.
Böylece öğrenciler iki oturumda toplam 90 soruyla karşılaştı.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.
Öğrenciler, sınavda kullandıkları soru kitapçıklarını ise 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.
LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak
MEB tarafından paylaşılan takvime göre, LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
Aynı gün, öğrencilerin lise tercihlerini yapacağı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve tercih süreci resmen başlayacak.