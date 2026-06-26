https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/avrupadaki-asiri-sicaklar-bilim-insanlarina-gore-iklim-degisikligi-olmasaydi-bu-mumkun-olmazdi-1106789465.html

Avrupa’daki aşırı sıcaklar: Bilim insanlarına göre iklim değişikliği olmasaydı bu mümkün olmazdı

Avrupa’daki aşırı sıcaklar: Bilim insanlarına göre iklim değişikliği olmasaydı bu mümkün olmazdı

Sputnik Türkiye

Yeni bir bilimsel çalışmaya göre Avrupa’yı etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgası, iklim değişikliği olmadan neredeyse imkânsızdı. Araştırma, aşırı... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T11:06+0300

2026-06-26T11:06+0300

2026-06-26T11:06+0300

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Bilim insanları, Avrupa’yı etkisi altına alan ve milyonlarca kişiyi etkileyen aşırı sıcak hava dalgasının iklim değişikliği olmadan gerçekleşmesinin “neredeyse imkansız” olduğunu açıkladı.İklim bilimi kuruluşu World Weather Attribution tarafından yayımlanan hızlı analiz çalışmasına göre, bu ölçekte bir sıcak hava dalgası yaklaşık 50 yıl önceki iklim koşullarında neredeyse hiç görülmezken, günümüzde 20 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 200 kat daha olası hale geldi.Çalışmada, Avrupa’nın birçok ülkesinde sıcaklıkların gündüz 40 dereceyi aştığı, gece saatlerinde ise yüksek sıcaklıkların insanların serinlemesini zorlaştırdığı belirtildi. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının insan sağlığı üzerindeki etkisinin özellikle nemle birlikte daha tehlikeli hale geldiğine dikkat çekti.1976’ya göre 3,5 derece daha sıcakAraştırmaya göre, benzer bir sıcak hava dalgası 1976 yılındaki iklim koşullarında gündüz yaklaşık 3,5 derece daha serin, 2003 koşullarında ise 2 derece daha düşük sıcaklıklarla yaşanacaktı. Gece sıcaklıklarının da geçmiş yıllara kıyasla belirgin şekilde daha düşük olduğu kaydedildi.Bilim insanları, Avrupa’nın son yıllarda giderek daha sık ve şiddetli sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kaldığını vurgularken, bu durumun fosil yakıt kullanımına bağlı küresel ısınmadan kaynaklandığını belirtti.En ciddi sıcak hava dalgalarından biriAraştırmayı yürüten ekip, mevcut sıcak hava dalgasının bölge tarihindeki en şiddetli ve en nemli sıcak hava olaylarından biri olduğunu ifade etti. 30 Avrupa ülkesinde incelenen 850 kentten yaklaşık yarısında sıcak stresine bağlı rekor seviyelerin kırıldığı ya da kırılmasının beklendiği aktarıldı.Uzmanlar, Avrupa’nın dünya genelinde en hızlı ısınan kıta olduğuna dikkat çekerek, kıta genelinde sıcaklıkların küresel ortalamanın yaklaşık iki katı hızla arttığını belirtti.Altyapı yetersiz kalıyorÇalışmada ayrıca Avrupa’nın bu tür aşırı sıcaklara karşı hazırlık seviyesinin yetersiz olduğuna işaret edildi. Birçok ülkede klima ve benzeri soğutma sistemlerinin yaygın olmaması nedeniyle sağlık sistemleri, ulaşım ve günlük yaşamın ciddi şekilde etkilendiği ifade edildi.Fransa’da sıcak hava dalgası sırasında yaşanan boğulma vakaları ve hastanelerdeki yoğunluk da dikkat çekti.Daha sık yaşanacakBilim insanları, bu tür aşırı sıcaklıkların gelecekte daha sık görüleceği uyarısında bulunarak hem altyapının hem de toplum davranışlarının değişmesi gerektiğini vurguladı. Fosil yakıt kaynaklı emisyonların azaltılmasının kritik olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/avrupayi-kavuran-sicak-hava-dalgasi-pariste-alkol-yasagi-kalp-durmasi-vakalari-4-katina-cikti-1106788139.html

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avrupa, bilim, sıcaklık, araştırma