https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/avrupayi-kavuran-sicak-hava-dalgasi-pariste-alkol-yasagi-kalp-durmasi-vakalari-4-katina-cikti-1106788139.html

Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası: Paris'te alkol yasağı, kalp durması vakaları 4 katına çıktı

Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası: Paris'te alkol yasağı, kalp durması vakaları 4 katına çıktı

Sputnik Türkiye

Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa alarma geçti. Paris'te hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla kamusal alanlarda alkol... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T09:32+0300

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Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, başta Fransa olmak üzere birçok ülkede olağanüstü önlemleri beraberinde getirdi. Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla kamusal alanlarda alkol tüketimi ve paket alkol satışı geçici olarak yasaklandı.Fransız yetkililer, cuma günü öğle saatlerinden cumartesi sabahına kadar ve cumartesiden pazara kadar aynı saat aralığında kamusal alanlarda alkol tüketimine izin verilmeyeceğini duyurdu. Paket alkol satışı ise her iki gün saat 18.00'den sabah 07.00'ye kadar durdurulacak. Restoran ve barlarda yapılan satışlar ise yasak kapsamına alınmadı.Hastaneler kapasite sınırına ulaştıParis Emniyet Müdürü Patrice Faure, kentteki hastanelerin doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığını belirterek, sağlık sisteminin ciddi baskı altında olduğunu söyledi.Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu ise sağlık alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını açıkladı. Bu kapsamda hastanelerde personel sayısı artırılacak ve özellikle yaşlılar ile risk grubundaki kişilerin korunmasına yönelik ek tedbirler uygulanacak.Kalp durmaları arttıFransa Sağlık Bakanı Stéphanie Rist, sıcak havanın yalnızca yaşlıları değil gençleri de etkilediğini belirtti. Paris'te son 24 saatte ambulans ekiplerinin müdahale ettiği kalp durması vakalarının normalin dört katına çıktığını ifade eden Rist, sıcakların herkes için ciddi sağlık riski oluşturduğunu vurguladı.Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire ise kentte ölüm oranlarının yükseldiğine dikkat çekerek vatandaşlara birkaç gün boyunca açık havada spor yapmamaları çağrısında bulundu.Çocuk ölümleri ve yoğun bakım uyarısıParis yakınlarında üç yaşındaki bir çocuğun araçta hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkenin farklı bölgelerinde de aşırı sıcaklarla bağlantılı olduğu değerlendirilen ölümler yaşanırken, Rennes kentindeki sağlık yetkilileri yoğun bakım servislerinin tamamen dolduğunu açıkladı.Aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa'daki üç nükleer santralde üretim geçici olarak durdurulurken, bazı bölgelerde ise 110 kilometre hıza ulaşabilecek fırtına uyarıları yapıldı.Sıcak hava Avrupa'nın doğusuna ilerliyorMeteoroloji uzmanlarına göre sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde Almanya ve Çekya başta olmak üzere Avrupa'nın doğusuna kayacak. Almanya genelinde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşabileceği belirtilirken, Çekya'da da en yüksek seviyede sıcak hava uyarısı yayımlandı.İtalya'da ise sıcaklıkların pazartesi günü birçok bölgede 40 dereceyi aşması bekleniyor. Floransa'daki dünyaca ünlü Uffizi Müzesi, klima sisteminin yetersiz kalması nedeniyle yeni bilet satışlarını geçici olarak durdurdu.İspanya'da sıcaklıkla bağlantılı olduğu değerlendirilen ölümlerin sayısı dört günde 213'e yükselirken, Lüksemburg, Avusturya, Hollanda, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta da kırmızı alarm seviyesinde sıcak hava uyarıları yürürlükte.

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