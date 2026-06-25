https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelada-deprem-seferberligi-tum-kamu-ve-ozel-hastaneler-alarm-durumunda-1106767956.html

Venezuela'da deprem seferberliği: Tüm Kamu ve özel hastaneler alarm durumunda

Venezuela'da deprem seferberliği: Tüm Kamu ve özel hastaneler alarm durumunda

Sputnik Türkiye

Venezuela Sağlık Bakanlığı, ülkede meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından tüm hastanelerinin ve sağlık merkezlerinin depremzedelere hizmet vermek üzere... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T14:19+0300

2026-06-25T14:19+0300

2026-06-25T14:19+0300

son depremler

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

venezuela

caracas

carlos alvarado

x

deprem

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Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülke genelindeki tüm kamu hastanelerinin depremden etkilenen vatandaşlara hizmet vermek üzere tam kapasiteyle çalıştığını duyurdu.Bakanlık açıklamasında, "Tüm eyalet sağlık merkezleri ülke genelindeki mağdurlara yardım sağlamak için faaliyet gösteriyor" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, yaralıların tedavisi ve acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi.Özel klinikler de çalışmalara katıldıDeprem sonrası başlatılan sağlık seferberliği kapsamında yalnızca kamu kurumları değil, özel sağlık kuruluşları da sürece dahil edildi.Bakan Alvarado, başkent Caracas ve çevresinde faaliyet gösteren 12 özel kliniğin de depremzedelere yönelik sağlık hizmetlerine destek verdiğini açıkladı. Böylece ülkedeki sağlık kapasitesinin artırılması ve yaralılara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.İki büyük artçı deprem paniği büyüttüVenezuela, Çarşamba günü meydana gelen iki güçlü artçı depremle yeniden sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre ilk depremin büyüklüğü 7,2, ikinci depremin büyüklüğü ise 7,5 olarak ölçüldü.Sarsıntılar birçok bölgede hasara yol açarken, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Arama kurtarma çalışmaları sürüyorDepremin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri birçok bölgede aralıksız devam ediyor. Yetkililer, enkaz altında kalan kişilere ulaşılabilmesi için ulusal kaynakların tamamının seferber edildiğini belirtiyor.Uzmanlar, güçlü artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşlardan resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri ve güvenlik önlemlerine uymaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelayi-vuran-cifte-depremi-uzmanlar-yorumladi-kahramanmaras-ve-marmara-depremi-benzetmesi-1106760981.html

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abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), venezuela, caracas, carlos alvarado, x, deprem