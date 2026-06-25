https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelayi-vuran-cifte-depremi-uzmanlar-yorumladi-kahramanmaras-ve-marmara-depremi-benzetmesi-1106760981.html

Venezuela'yı vuran çifte depremi uzmanlar yorumladı: Kahramanmaraş ve Marmara depremi benzetmesi

Venezuela'yı vuran çifte depremi uzmanlar yorumladı: Kahramanmaraş ve Marmara depremi benzetmesi

Sputnik Türkiye

Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Depremleri değerlendiren uzmanlar, yaşanan sarsıntıların nadir... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T12:00+0300

2026-06-25T12:00+0300

2026-06-25T12:00+0300

türki̇ye

deprem

uzman

venezuela

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Venezuela, çarşamba günü 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı.İlk belirlemelere göre depremlerde en az 32 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı ve yüzlerce kişi kayıp durumda bulunuyor.Prof. Dr. Osman Bektaş: Deprem 2023 Maraş deprem çiftine benziyorJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan sarsıntıları "büyük deprem çifti" olarak değerlendirdi.Bektaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen M7.2 ve M7.5 depremleri, nadir görülen bir "deprem çifti" örneği oluşturdu. Sağ yanal doğrultu atımlı levha sınırında gerçekleşen sığ odaklı kırılma, geniş bir bölgede ağır hasara yol açtı. Can kaybının binlerle ifade edilmesinden endişe ediliyor. Deprem 2023 Maraş deprem çiftine benziyor."Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara depremi benzetmesiDeprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir canlı yayında Venezuela'daki depremleri 1999 depremleriyle karşılaştırdı.Üşümezsoy, şu değerlendirmede bulundu:"Bu olayı anlamak için 1999 ve kasım depremlerini düşünmek gerekiyor. Önce Düzce oldu, onun etkilediği şiddetten 7.5'luk 17 Ağustos depremi oldu. Yani bunun tersi oldu. Önce 7.2'lik bir deprem oldu. Dümdüz bir fay olduğu için aynı anda kıramadığı için aynı depremin devamı olarak 7.5'luk bir deprem de oldu. Peki, bu niye oluyor diye sorarsak biz de Arap plakası Anadolu ile çarpıştığı için 6 Şubat oldu. 17 Ağustos'ta Kuzey Anadolu fayı boyunca Karadeniz doğuya gidiyordu dağları, Anadolu Batı'ya doğru gidirek bunlar arasında bir sürtüşmeden oluyor."Karayip fay sistemi vurgusuProf. Dr. Şener Üşümezsoy, sosyal medya hesabından yaptığı ayrı değerlendirmede ise depremin gerçekleştiği fay sistemine ilişkin teknik bilgiler paylaştı.Üşümezsoy'a göre Venezuela açıklarında meydana gelen büyük deprem, ülkenin kuzey kıyısını izleyen sağ yönlü yanal atımlı fay sistemi üzerinde gelişti. Bu fay hattının, Güney Amerika levhası ile Karayip levhası arasındaki hareketin sonucu olarak çalıştığını belirten Üşümezsoy, depremin odaklandığı noktanın Venezuela'nın kuzey kıyısına paralel uzanan aktif fay zonunun başlangıç kesimlerinden biri olduğunu ifade etti.Üşümezsoy, bölgedeki sismik yapının yalnızca tek bir kırıkla açıklanamayacağını belirterek, Karayip sisteminin daha geniş bir levha hareketinin parçası olduğunu vurguladı.'Karayip havzasındaki tektonik hareketliliğin bir parçası'Üşümezsoy, değerlendirmesinde Karayip Denizi'nin doğuya doğru hareketi, Güney Amerika kıtasının batıya yönelen ilerleyişi ve Atlantik'teki açılma dinamiğinin, Venezuela kıyıları boyunca uzanan fay sistemini aktif tuttuğunu ifade etti.Bugünkü büyük depremin de tam olarak bu Karayip fay hattı üzerinde meydana geldiğini belirten Üşümezsoy, depremin yalnızca Venezuela özelinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.Haiti ve çevresinde geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlatan Üşümezsoy, Venezuela açıklarındaki sarsıntının da yanal atımlı fay karakteri taşıdığını belirterek, bu nedenle Karayip kuşağındaki diğer büyük kırılmalarla aynı jeodinamik çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelada-dun-yasanan-deprem-son-126-yilin-en-siddetlisi-oldu-1106760110.html

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