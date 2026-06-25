https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyadan-fransaya-deliver-tankeri-tepkisi-bu-bir-korsanlik-eylemidir-1106781416.html
Rusya’dan Fransa’ya ‘Deliver’ tankeri tepkisi: Bu bir korsanlık eylemidir
Rusya’dan Fransa’ya ‘Deliver’ tankeri tepkisi: Bu bir korsanlık eylemidir
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Paris Büyükelçiliği, Fransız makamlarının Akdeniz’de seyreden "Deliver" adlı tankeri alıkoymasını “yeni bir korsanlık vakası” olarak nitelendirdi... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T21:08+0300
2026-06-25T21:08+0300
2026-06-25T21:08+0300
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Rusya’nın Paris Büyükelçiliği, Fransız donanmasının "Deliver" adlı tankere yönelik müdahalesine sert tepki gösterdi. Sputnik’e açıklamalarda bulunan büyükelçilik yetkilileri, bu operasyonun uluslararası hukuk açısından yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu belirtti.Açık denizde seyreden ticari bir geminin zorla rotasından saptırılıp limana çekilmesinin hukuki bir dayanağı olmadığını hatırlatan yetkililer, Fransa'nın "tankerin uluslararası yaptırımları ihlal ettiği" yönündeki gerekçesini de reddetti. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı tek taraflı kısıtlama kararlarının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi onayı olmadan "uluslararası yaptırım" olarak sayılamayacağı ifade edildi.Büyükelçilik ayrıca, operasyonla ilgili Paris'ten Moskova’ya hiçbir resmi bildirim yapılmadığını ve gemi mürettebatı arasında Rus vatandaşı bulunmadığını da aktardı.Tanker Singapur'a gidiyorduDeniz trafiği izleme platformu Marine Traffic verilerine göre, Kamerun bayraklı tanker olay anında Singapur’a doğru seyrediyordu. Fransa Akdeniz Denizcilik Prefektürlüğü, geminin alıkonulduktan sonra denetim amacıyla bir demirleme noktasına çekildiğini duyurdu. Söz konusu operasyona İngiliz unsurları ve AB donanma misyonunun da destek verdiği belirtildi.Benzer vakalar daha önce de yaşandıFransız ordusu daha önce de benzer adımlar atmıştı. 1 Haziran’da Fransız deniz kuvvetleri, Murmansk’tan kalkan ve "sahte bayrakla seyrettiği" iddia edilen Tagor adlı tankeri Atlantik Okyanusu’nda durdurmuş, kaptan ancak birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı. Mart ayında ise Mozambik bayraklı Deyna tankeri alıkonulmuş; nisan ayında para cezası ödenmesinin ardından geminin Fransız karasularından ayrılmasına izin verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyanin-arktik-gaz-tankeri-filosu-nasil-gelisiyor-1106775054.html
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rusya, fransa, tanker, rus büyükelçiliği, paris, avrupa birliği, ab, bm güvenlik konseyi, akdeniz, atlantik okyanusu, marine traffic
rusya, fransa, tanker, rus büyükelçiliği, paris, avrupa birliği, ab, bm güvenlik konseyi, akdeniz, atlantik okyanusu, marine traffic
Rusya’dan Fransa’ya ‘Deliver’ tankeri tepkisi: Bu bir korsanlık eylemidir
Rusya’nın Paris Büyükelçiliği, Fransız makamlarının Akdeniz’de seyreden "Deliver" adlı tankeri alıkoymasını “yeni bir korsanlık vakası” olarak nitelendirdi. Rus yetkililer, AB’nin tek taraflı yaptırımları bahane edilerek gemi rotasının zorla değiştirilmesinin uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğunu vurguladı.
Rusya’nın Paris Büyükelçiliği, Fransız donanmasının "Deliver" adlı tankere yönelik müdahalesine sert tepki gösterdi. Sputnik’e açıklamalarda bulunan büyükelçilik yetkilileri, bu operasyonun uluslararası hukuk açısından yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu belirtti.
Açık denizde seyreden ticari bir geminin zorla rotasından saptırılıp limana çekilmesinin hukuki bir dayanağı olmadığını hatırlatan yetkililer, Fransa'nın "tankerin uluslararası yaptırımları ihlal ettiği" yönündeki gerekçesini de reddetti. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı tek taraflı kısıtlama kararlarının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi onayı olmadan "uluslararası yaptırım" olarak sayılamayacağı ifade edildi.
Büyükelçilik ayrıca, operasyonla ilgili Paris'ten Moskova’ya hiçbir resmi bildirim yapılmadığını ve gemi mürettebatı arasında Rus vatandaşı bulunmadığını da aktardı.
Tanker Singapur'a gidiyordu
Deniz trafiği izleme platformu Marine Traffic verilerine göre, Kamerun bayraklı tanker olay anında Singapur’a doğru seyrediyordu. Fransa Akdeniz Denizcilik Prefektürlüğü, geminin alıkonulduktan sonra denetim amacıyla bir demirleme noktasına çekildiğini duyurdu. Söz konusu operasyona İngiliz unsurları ve AB donanma misyonunun da destek verdiği belirtildi.
Benzer vakalar daha önce de yaşandı
Fransız ordusu daha önce de benzer adımlar atmıştı. 1 Haziran’da Fransız deniz kuvvetleri, Murmansk’tan kalkan ve "sahte bayrakla seyrettiği" iddia edilen Tagor adlı tankeri Atlantik Okyanusu’nda durdurmuş, kaptan ancak birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı. Mart ayında ise Mozambik bayraklı Deyna tankeri alıkonulmuş; nisan ayında para cezası ödenmesinin ardından geminin Fransız karasularından ayrılmasına izin verilmişti.