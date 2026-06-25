https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyanin-arktik-gaz-tankeri-filosu-nasil-gelisiyor-1106775054.html
Rusya'nın Arktik gaz tankeri filosu nasıl gelişiyor?
Rusya'nın Arktik gaz tankeri filosu nasıl gelişiyor?
Sputnik Türkiye
18 Haziran'da Rus yapımı ikinci gaz tankeri Konstantin Posyet hizmete girdi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T17:38+0300
2026-06-25T17:38+0300
2026-06-25T17:38+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
rusya
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
vi̇deo
kuzey deniz yolu
arktik
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Arc7 buz sınıfına sahip tanker, 2,1 metre kalınlığa kadar buz tabakalarında ilerleyebiliyor ve Kuzey Deniz Rotası boyunca yılın tamamında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşımak üzere tasarlandı.Rusya'nın Arktik taşımacılık kapasitesini ve Kuzey Deniz Rotası'ndaki lojistik bağımsızlığını güçlendireceği düşünülen yeni nesil gaz taşıyıcı gemi filosunun gelişimine dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
rusya
kuzey deniz yolu
arktik
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Rusya'nın Arktik gaz tankeri filosu nasıl gelişiyor?
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Arktik gaz tankeri filosu nasıl gelişiyor?
2026-06-25T17:38+0300
true
PT0M41S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, rusya, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), vi̇deo, видео, kuzey deniz yolu, arktik
i̇nfografi̇k, rusya, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), vi̇deo, видео, kuzey deniz yolu, arktik
Rusya'nın Arktik gaz tankeri filosu nasıl gelişiyor?
18 Haziran'da Rus yapımı ikinci gaz tankeri Konstantin Posyet hizmete girdi.
Arc7 buz sınıfına sahip tanker, 2,1 metre kalınlığa kadar buz tabakalarında ilerleyebiliyor ve Kuzey Deniz Rotası boyunca yılın tamamında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşımak üzere tasarlandı.
Rusya'nın Arktik taşımacılık kapasitesini ve Kuzey Deniz Rotası'ndaki lojistik bağımsızlığını güçlendireceği düşünülen yeni nesil gaz taşıyıcı gemi filosunun gelişimine dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.