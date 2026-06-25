https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/nijerin-ucmden-cikisini-yorumlayan-cadli-siyaset-bilimci-mahkeme-secmeci-adalet-uyguluyor-1106752921.html

Nijer’in UCM’den çıkışını yorumlayan Çadlı siyaset bilimci: Mahkeme ‘seçmeci adalet’ uyguluyor

Nijer’in UCM’den çıkışını yorumlayan Çadlı siyaset bilimci: Mahkeme ‘seçmeci adalet’ uyguluyor

Sputnik Türkiye

Çad’ın eski Adalet Bakanı Ahmat Mahamat Hassan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) esas olarak Afrika’yı hedef aldığını ve büyük güçleri kolladığını... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T00:30+0300

2026-06-25T00:30+0300

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Nijer’in, kısa bir süre önce Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) ayrıldığını resmen açıklaması, uzun süredir kapalı kapılar ardında dile getirilen bir rahatsızlığın eyleme dönüşmesi olarak yorumlanıyor.Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Çadlı siyaset bilimci ve eski Adalet Bakanı Prof. Ahmat Mahamat Hassan, UCM’ye yönelik eleştirilerin yalnızca Nijer’le sınırlı olmadığını, birçok Afrika ülkesinde de benzer tepkilerin biriktiğini belirtti.‘UCM yalnızca zayıf ülkelere yöneliyor’Hassan’a göre Uluslararası Ceza Mahkemesi “seçmeci adalet” uyguluyor ve esas olarak zayıf ülkelere, özellikle de Afrika devletlerine odaklanıyor. Mahkemenin mevcut yapısını eleştiren Hassan, şu ifadeleri kullandı:‘Batı'nın elinde bir araç’UCM’nin Batı’nın elinde zayıf ülkelere, bilhassa Afrika’ya karşı kullanılan "ilave bir araç" haline geldiğini vurgulayan Hassan, çifte standart uygulandığına dikkat çekti:Köklü reform çağrısıÇadlı uzman, UCM'nin uluslararası alandaki meşruiyetini koruyabilmesi için sistemde köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirterek, mahkemenin hem adil ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması hem de devletlerin egemenliğine dayalı uluslararası hukuka gerçek anlamda saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/nijer-uluslararasi-ceza-mahkemesinden-cekiliyor-karar-2027de-yururluge-girecek-1106728545.html

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