https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/nijerin-ucmden-cikisini-yorumlayan-cadli-siyaset-bilimci-mahkeme-secmeci-adalet-uyguluyor-1106752921.html
Nijer’in UCM’den çıkışını yorumlayan Çadlı siyaset bilimci: Mahkeme ‘seçmeci adalet’ uyguluyor
Nijer’in UCM’den çıkışını yorumlayan Çadlı siyaset bilimci: Mahkeme ‘seçmeci adalet’ uyguluyor
Sputnik Türkiye
Çad’ın eski Adalet Bakanı Ahmat Mahamat Hassan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) esas olarak Afrika’yı hedef aldığını ve büyük güçleri kolladığını... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T00:30+0300
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Nijer’in, kısa bir süre önce Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) ayrıldığını resmen açıklaması, uzun süredir kapalı kapılar ardında dile getirilen bir rahatsızlığın eyleme dönüşmesi olarak yorumlanıyor.Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Çadlı siyaset bilimci ve eski Adalet Bakanı Prof. Ahmat Mahamat Hassan, UCM’ye yönelik eleştirilerin yalnızca Nijer’le sınırlı olmadığını, birçok Afrika ülkesinde de benzer tepkilerin biriktiğini belirtti.‘UCM yalnızca zayıf ülkelere yöneliyor’Hassan’a göre Uluslararası Ceza Mahkemesi “seçmeci adalet” uyguluyor ve esas olarak zayıf ülkelere, özellikle de Afrika devletlerine odaklanıyor. Mahkemenin mevcut yapısını eleştiren Hassan, şu ifadeleri kullandı:‘Batı'nın elinde bir araç’UCM’nin Batı’nın elinde zayıf ülkelere, bilhassa Afrika’ya karşı kullanılan "ilave bir araç" haline geldiğini vurgulayan Hassan, çifte standart uygulandığına dikkat çekti:Köklü reform çağrısıÇadlı uzman, UCM'nin uluslararası alandaki meşruiyetini koruyabilmesi için sistemde köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirterek, mahkemenin hem adil ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması hem de devletlerin egemenliğine dayalı uluslararası hukuka gerçek anlamda saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/nijer-uluslararasi-ceza-mahkemesinden-cekiliyor-karar-2027de-yururluge-girecek-1106728545.html
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çad, nijer, batı, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), afrika, adalet, bm güvenlik konseyi
çad, nijer, batı, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), afrika, adalet, bm güvenlik konseyi
Nijer’in UCM’den çıkışını yorumlayan Çadlı siyaset bilimci: Mahkeme ‘seçmeci adalet’ uyguluyor
Çad’ın eski Adalet Bakanı Ahmat Mahamat Hassan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) esas olarak Afrika’yı hedef aldığını ve büyük güçleri kolladığını belirterek, “Sanki suç, sadece Afrikalı liderler işlediğinde suç sayılıyor” dedi. Hassan, mahkemenin adil, kapsayıcı ve devletlerin egemenliğine saygılı bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı.
Nijer’in, kısa bir süre önce Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) ayrıldığını resmen açıklaması, uzun süredir kapalı kapılar ardında dile getirilen bir rahatsızlığın eyleme dönüşmesi olarak yorumlanıyor.
Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Çadlı siyaset bilimci ve eski Adalet Bakanı Prof. Ahmat Mahamat Hassan, UCM’ye yönelik eleştirilerin yalnızca Nijer’le sınırlı olmadığını, birçok Afrika ülkesinde de benzer tepkilerin biriktiğini belirtti.
‘UCM yalnızca zayıf ülkelere yöneliyor’
Hassan’a göre Uluslararası Ceza Mahkemesi “seçmeci adalet” uyguluyor ve esas olarak zayıf ülkelere, özellikle de Afrika devletlerine odaklanıyor. Mahkemenin mevcut yapısını eleştiren Hassan, şu ifadeleri kullandı:
UCM, büyük güçlere dokunmayan, yalnızca zayıf ülkelere yönelen bir yargı sistemi haline geldi. Mahkemenin yetkisi fiilen sadece Afrika ülkeleri üzerinde işliyor. Sanki uluslararası yönetişim ve uluslararası ilişkilerdeki sorunlar yalnızca Afrika kıtasını ilgilendiriyormuş gibi bir tablo var.
‘Batı'nın elinde bir araç’
UCM’nin Batı’nın elinde zayıf ülkelere, bilhassa Afrika’ya karşı kullanılan "ilave bir araç" haline geldiğini vurgulayan Hassan, çifte standart uygulandığına dikkat çekti:
Sanki suçlar yalnız Afrikalı liderler tarafından işlendiğinde suç sayılıyor. Başka liderler aynı eylemlere imza attığında ise asıl harekete geçmesi gereken BM Güvenlik Konseyi bunu görmezden geliyor ve göz yumuyor.
Çadlı uzman, UCM'nin uluslararası alandaki meşruiyetini koruyabilmesi için sistemde köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirterek, mahkemenin hem adil ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması hem de devletlerin egemenliğine dayalı uluslararası hukuka gerçek anlamda saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.