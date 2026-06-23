https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/nijer-uluslararasi-ceza-mahkemesinden-cekiliyor-karar-2027de-yururluge-girecek-1106728545.html
Nijer, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çekiliyor: Karar 2027’de yürürlüğe girecek
Nijer, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çekiliyor: Karar 2027’de yürürlüğe girecek
Sputnik Türkiye
Nijer yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) ayrılma kararını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e resmen bildirdi. Roma... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T19:30+0300
2026-06-23T19:30+0300
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
bm genel sekreteri
antonio guterres
roma statüsü
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macaristan
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Nijer, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılmak üzere resmi adımı attı. Karar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderilen resmi bir tebligatla iletildi.BM belgelerine yansıyan bilgilere göre Guterres, Nijer makamlarının çekilme bildirimini 18 Haziran’da işleme aldı. 22 Haziran tarihli belgede, Afrika ülkesinin Roma Statüsü'nde öngörülen prosedürler doğrultusunda mahkemeden ayrılma kararının 18 Haziran 2027 itibarıyla resmiyet kazanacağı belirtildi.Roma Statüsü’ne göre taraf devletler, BM Genel Sekreteri’ne yazılı bildirimde bulunarak UCM’den ayrılabiliyor. Çekilme kararı kural olarak bildirimden bir yıl sonra yürürlüğe girse de, tebligatta daha ileri bir tarih belirtilmesi halinde o tarihe kadar üyelik devam edebiliyor.Nijer yönetiminin kararını gerekçelendirdiği mektupta, mahkemenin işleyişine yönelik eleştiriler yer aldı. Metinde, "Barış ve adalet arayışındaki halklara büyük bir umut kaynağı olan bu yargı organı, ne yazık ki kuruluş amacına uygun kullanılmamış ve bir araca dönüştürülmüştür. Çekilme kararı bu sebeple alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.BM verilerine göre bugüne kadar Güney Afrika, Burundi, Gambiya, Filipinler ve Macaristan da UCM’den çekilme niyetini beyan eden ülkeler arasında yer aldı. Ancak Güney Afrika, Gambiya ve Macaristan yöneticileri daha sonra bu bildirimlerini geri çekerek mahkeme üyeliklerini sürdürme kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/uluslararasi-ceza-mahkemesi-icin-kritik-sinav-adalet-kendi-icinde-esit-isleyecek-mi-1106381184.html
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nijer, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), bm genel sekreteri, antonio guterres, roma statüsü, güney afrika, gambiya, macaristan, afrika, birleşmiş milletler (bm)
nijer, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), bm genel sekreteri, antonio guterres, roma statüsü, güney afrika, gambiya, macaristan, afrika, birleşmiş milletler (bm)
Nijer, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çekiliyor: Karar 2027’de yürürlüğe girecek
Nijer yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) ayrılma kararını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e resmen bildirdi. Roma Statüsü uyarınca, Afrika ülkesinin mahkemeden çekilme süreci 18 Haziran 2027’de tamamlanacak.
Nijer, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılmak üzere resmi adımı attı. Karar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderilen resmi bir tebligatla iletildi.
BM belgelerine yansıyan bilgilere göre Guterres, Nijer makamlarının çekilme bildirimini 18 Haziran’da işleme aldı. 22 Haziran tarihli belgede, Afrika ülkesinin Roma Statüsü'nde öngörülen prosedürler doğrultusunda mahkemeden ayrılma kararının 18 Haziran 2027 itibarıyla resmiyet kazanacağı belirtildi.
Roma Statüsü’ne göre taraf devletler, BM Genel Sekreteri’ne yazılı bildirimde bulunarak UCM’den ayrılabiliyor. Çekilme kararı kural olarak bildirimden bir yıl sonra yürürlüğe girse de, tebligatta daha ileri bir tarih belirtilmesi halinde o tarihe kadar üyelik devam edebiliyor.
Nijer yönetiminin kararını gerekçelendirdiği mektupta, mahkemenin işleyişine yönelik eleştiriler yer aldı. Metinde, "Barış ve adalet arayışındaki halklara büyük bir umut kaynağı olan bu yargı organı, ne yazık ki kuruluş amacına uygun kullanılmamış ve bir araca dönüştürülmüştür. Çekilme kararı bu sebeple alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
BM verilerine göre bugüne kadar Güney Afrika, Burundi, Gambiya, Filipinler ve Macaristan da UCM’den çekilme niyetini beyan eden ülkeler arasında yer aldı. Ancak Güney Afrika, Gambiya ve Macaristan yöneticileri daha sonra bu bildirimlerini geri çekerek mahkeme üyeliklerini sürdürme kararı almıştı.