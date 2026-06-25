https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/adananin-simge-yapisi-dinamitle-yikildi-16-katli-bina-saniyeler-icinde-coktu-1106777326.html

Adana'nın simge yapısı dinamitle yıkıldı: 16 katlı bina saniyeler içinde çöktü

Adana'nın simge yapısı dinamitle yıkıldı: 16 katlı bina saniyeler içinde çöktü

Sputnik Türkiye

Adana'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan ve uzun süredir kullanılmayan Çukobirlik'e ait 16 katlı bina, 420 kilogram patlayıcı kullanılarak... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T18:20+0300

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Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan tarihi Çukobirlik binasının, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan incelemelerde taşıyıcı sisteminde ağır hasar tespit edilmesi üzerine kontrollü yıkımına karar verildi.Çalışmalar kapsamında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bulvar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Uzman ekipler, binanın ilk dört katındaki kolon ve perde duvarlara toplam 420 kilogram patlayıcı yerleştirdi. Verilen komutun ardından kapsüllerin aynı anda infilak etmesiyle yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde kontrollü olarak çöktü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/esenyurtta-bina-yikimi-korkuttu-yikilan-bina-komsu-binaya-coktu-1106727098.html

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çukobirlik, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, deprem