Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/adananin-simge-yapisi-dinamitle-yikildi-16-katli-bina-saniyeler-icinde-coktu-1106777326.html
Adana'nın simge yapısı dinamitle yıkıldı: 16 katlı bina saniyeler içinde çöktü
Adana'nın simge yapısı dinamitle yıkıldı: 16 katlı bina saniyeler içinde çöktü
Sputnik Türkiye
Adana'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan ve uzun süredir kullanılmayan Çukobirlik'e ait 16 katlı bina, 420 kilogram patlayıcı kullanılarak... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T18:20+0300
2026-06-25T18:20+0300
türki̇ye
çukobirlik
adana
adana büyükşehir belediyesi
adana emniyet müdürlüğü
adana valiliği
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106777165_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_bbc4788ce0d5a6ca219efa0866909259.jpg
Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan tarihi Çukobirlik binasının, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan incelemelerde taşıyıcı sisteminde ağır hasar tespit edilmesi üzerine kontrollü yıkımına karar verildi.Çalışmalar kapsamında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bulvar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Uzman ekipler, binanın ilk dört katındaki kolon ve perde duvarlara toplam 420 kilogram patlayıcı yerleştirdi. Verilen komutun ardından kapsüllerin aynı anda infilak etmesiyle yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde kontrollü olarak çöktü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/esenyurtta-bina-yikimi-korkuttu-yikilan-bina-komsu-binaya-coktu-1106727098.html
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106777165_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2f9de851f51b850556f55b44b488bce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çukobirlik, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, deprem
çukobirlik, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, deprem

Adana'nın simge yapısı dinamitle yıkıldı: 16 katlı bina saniyeler içinde çöktü

18:20 25.06.2026
© AA / Eren BozkurtÇukobirlik'in 16 katlı binası dinamitle yıkıldı
Çukobirlik'in 16 katlı binası dinamitle yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA / Eren Bozkurt
Abone ol
Adana'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan ve uzun süredir kullanılmayan Çukobirlik'e ait 16 katlı bina, 420 kilogram patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde yıkıldı.
Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan tarihi Çukobirlik binasının, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan incelemelerde taşıyıcı sisteminde ağır hasar tespit edilmesi üzerine kontrollü yıkımına karar verildi.
Çalışmalar kapsamında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bulvar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Uzman ekipler, binanın ilk dört katındaki kolon ve perde duvarlara toplam 420 kilogram patlayıcı yerleştirdi.
Verilen komutun ardından kapsüllerin aynı anda infilak etmesiyle yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde kontrollü olarak çöktü.
Esenyurt'ta yıkım sırasında bina yan apartmanın üzerine devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
TÜRKİYE
Esenyurt'ta bina yıkımı korkuttu: Yıkılan bina komşu binaya çöktü
23 Haziran , 18:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала