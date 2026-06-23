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Esenyurt'ta bina yıkımı korkuttu: Yıkılan bina komşu binaya çöktü
Esenyurt'ta bina yıkımı korkuttu: Yıkılan bina komşu binaya çöktü
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı bina, çalışma sırasında devrilerek bitişiğindeki 3 katlı binada... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T18:20+0300
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Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak'ta 4 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında bina yan taraftaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle 3 katlı binanın ikinci ve üçüncü katındaki bazı duvarlar yıkılırken, binada maddi hasar oluştu.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili Esenyurt Belediyesi zabıta ve mühendis ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.Hasar gören binada yaşayan Berat Yörük, "Korktuk, zar zor kaçtık. Ev kalabalıktı. Aşağı indik, tepki gösterdik, operatör kaçıp gitti" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/gungorende-yikim-sirasinda-5-katli-bina-coktu-yan-binalardakiler-tahliye-edildi-1106499448.html
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i̇stanbul, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, esenyurt emniyet müdürlüğü, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm başkanlığı
i̇stanbul, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, esenyurt emniyet müdürlüğü, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm başkanlığı

Esenyurt'ta bina yıkımı korkuttu: Yıkılan bina komşu binaya çöktü

18:20 23.06.2026
© AA / Alper KorkmazEsenyurt'ta yıkım sırasında bina yan apartmanın üzerine devrildi
Esenyurt'ta yıkım sırasında bina yan apartmanın üzerine devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© AA / Alper Korkmaz
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı bina, çalışma sırasında devrilerek bitişiğindeki 3 katlı binada hasara neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak'ta 4 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında bina yan taraftaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi.
Devrilmenin etkisiyle 3 katlı binanın ikinci ve üçüncü katındaki bazı duvarlar yıkılırken, binada maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili Esenyurt Belediyesi zabıta ve mühendis ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
Hasar gören binada yaşayan Berat Yörük, "Korktuk, zar zor kaçtık. Ev kalabalıktı. Aşağı indik, tepki gösterdik, operatör kaçıp gitti" dedi.
Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı apartmanın çökmesi sonucu kolonları zarar gören bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
TÜRKİYE
Güngören'de yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü: Yan binalardakiler tahliye edildi
14 Haziran , 20:07
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