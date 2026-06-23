https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/esenyurtta-bina-yikimi-korkuttu-yikilan-bina-komsu-binaya-coktu-1106727098.html

Esenyurt'ta bina yıkımı korkuttu: Yıkılan bina komşu binaya çöktü

Esenyurt'ta bina yıkımı korkuttu: Yıkılan bina komşu binaya çöktü

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı bina, çalışma sırasında devrilerek bitişiğindeki 3 katlı binada... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T18:20+0300

2026-06-23T18:20+0300

2026-06-23T18:20+0300

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Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak'ta 4 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında bina yan taraftaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle 3 katlı binanın ikinci ve üçüncü katındaki bazı duvarlar yıkılırken, binada maddi hasar oluştu.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili Esenyurt Belediyesi zabıta ve mühendis ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.Hasar gören binada yaşayan Berat Yörük, "Korktuk, zar zor kaçtık. Ev kalabalıktı. Aşağı indik, tepki gösterdik, operatör kaçıp gitti" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/gungorende-yikim-sirasinda-5-katli-bina-coktu-yan-binalardakiler-tahliye-edildi-1106499448.html

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