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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/simonyan-sovinformburonun-85-kurulus-yildonumunu-kutladi-1106746395.html
Simonyan, Sovinformbüro’nun 85. kuruluş yıldönümünü kutladı
Simonyan, Sovinformbüro’nun 85. kuruluş yıldönümünü kutladı
Sputnik Türkiye
‘Rossiya Segodnya’ medya grubunu Sovinformbüro’nun kuruluşunun 85. yılı vesilesiyle tebrik eden Simonyan, özellikle cephe hattında çalışan personelin... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T16:02+0300
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Sputnik'in de bağlı olduğu ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ‘Rossiya Segodnya’ medya grubunu Sovinformbüro’nun kuruluşunun 85. yılı vesilesiyle tebrik etti.Simonyan, kurumun her alanda daima zirvede yer aldığını vurgulayarak bu başarının tamamen çalışanların emeği olduğunu belirtti. Çalışanlara seslenen Simonyan, "Kuruluşumuzun kökenleri Sovinformburo'ya dayanıyor. Bu kadar harika çalıştığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Birincilikten daha üstün bir yer olsaydı orada olurduk. Bu kesinlikle sizin başarınız" ifadelerini kullandı.Sahadaki riskli görev vurgusuKonuşmasında medya grubu bünyesinde görev yapan savaş muhabirlerinin karşılaştığı tehlikelere de değinen Simonyan, özellikle cephe hattında çalışan personelin hayatlarını riske atarak gerçekleri dünyaya duyurma gayretine dikkat çekti. Ekibiyle gurur duyduğunu belirten Simonyan, "Hepinizle ve her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Lütfen hepiniz mutlu ve sağlıklı kalın. Kötülük hem evlerinizden hem de ortak evimizden uzak dursun" temennisinde bulundu.Tarihi bir mirasİkinci Dünya Savaşı'nın başladığı 24 Haziran 1941 tarihinde cephedeki durumu aktarmak amacıyla kurulan efsanevi Sovinformburo, günümüzde faaliyet gösteren Rossiya Segodnya'nın temelini oluşturuyor. Savaş yıllarında halka cesaret aşılayan ve birliği sağlayan Sovinformburo'nun bu mirası, günümüzde RİA Novosti ve Rossiya Segodnya gibi kurumlar aracılığıyla sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/peskov-dunyayi-kuresel-savastan-sadece-nukleer-silah-koruyabilir-1106741184.html
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rossiya segodnya, sovinformburo, sputnik, margarita simonyan, ri̇a novosti
rossiya segodnya, sovinformburo, sputnik, margarita simonyan, ri̇a novosti

Simonyan, Sovinformbüro’nun 85. kuruluş yıldönümünü kutladı

16:02 24.06.2026
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidinМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© Sputnik / Алексей Никольский
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‘Rossiya Segodnya’ medya grubunu Sovinformbüro’nun kuruluşunun 85. yılı vesilesiyle tebrik eden Simonyan, özellikle cephe hattında çalışan personelin hayatlarını riske atarak gerçekleri dünyaya duyurma gayretine dikkat çekti.
Sputnik'in de bağlı olduğu ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ‘Rossiya Segodnya’ medya grubunu Sovinformbüro’nun kuruluşunun 85. yılı vesilesiyle tebrik etti.

Simonyan, kurumun her alanda daima zirvede yer aldığını vurgulayarak bu başarının tamamen çalışanların emeği olduğunu belirtti.

Çalışanlara seslenen Simonyan, "Kuruluşumuzun kökenleri Sovinformburo'ya dayanıyor. Bu kadar harika çalıştığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Birincilikten daha üstün bir yer olsaydı orada olurduk. Bu kesinlikle sizin başarınız" ifadelerini kullandı.

Sahadaki riskli görev vurgusu

Konuşmasında medya grubu bünyesinde görev yapan savaş muhabirlerinin karşılaştığı tehlikelere de değinen Simonyan, özellikle cephe hattında çalışan personelin hayatlarını riske atarak gerçekleri dünyaya duyurma gayretine dikkat çekti.

Ekibiyle gurur duyduğunu belirten Simonyan, "Hepinizle ve her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Lütfen hepiniz mutlu ve sağlıklı kalın. Kötülük hem evlerinizden hem de ortak evimizden uzak dursun" temennisinde bulundu.

Tarihi bir miras

İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı 24 Haziran 1941 tarihinde cephedeki durumu aktarmak amacıyla kurulan efsanevi Sovinformburo, günümüzde faaliyet gösteren Rossiya Segodnya'nın temelini oluşturuyor.

Savaş yıllarında halka cesaret aşılayan ve birliği sağlayan Sovinformburo'nun bu mirası, günümüzde RİA Novosti ve Rossiya Segodnya gibi kurumlar aracılığıyla sürdürülüyor.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa de Vladímir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
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