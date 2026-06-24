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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/peskov-dunyayi-kuresel-savastan-sadece-nukleer-silah-koruyabilir-1106741184.html
Peskov: Dünyayı küresel savaştan sadece nükleer silah koruyabilir
Peskov: Dünyayı küresel savaştan sadece nükleer silah koruyabilir
Sputnik Türkiye
BM de dahil uluslararası platformların küresel sorunları çözmekte yetersiz kaldığının altını çizen Peskov, dünyayı küresel savaştan koruyan tek unsurun nükleer... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T12:18+0300
2026-06-24T12:18+0300
dünya
bm güvenlik konseyi
rusya
dmitriy peskov
küresel güvenlik
nükleer caydırıcılık
nükleer silah
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sadece nükleer silahın dünyayı küresel savaştan koruyabileceğinin altını çizdi.Moskova’da düzenlenen 12. Uluslararası 'Primakov Okumaları' Bilimsel Uzmanlık Forumu'nda konuşan Peskov, "Şu anda küresel güvenlik hayli erozyona uğramış durumda. Birçok parametre bakımından aslında, nükleer caydırıcılık dışında dünyada elimizde hiçbir şey kalmadı. Dünyayı küresel bir savaştan koruyan yegâne şey bu" dedi.Peskov, günümüz dünyasında güvenlik alanında herhangi bir mutabakat sağlanabilmesi için gerekli olan tüm diplomatik araçların ve kaldıraçların etkisini yitirdiğini ifade etti.Dünyanın mevcut durumunu değerlendiren Peskov, küresel güvenlik mimarisinde üzerinde uzlaşmaya varılabilecek veya pazarlık edilebilecek hiçbir mekanizmanın artık mevcut olmadığını vurguladı.'Uluslararası platformlar yetersiz kalıyor'Güvenlik sorunlarının çözümünde uluslararası platformların yetersiz kaldığına işaret eden Peskov, BM Güvenlik Konseyi özelinde yaşanan yapısal krizin altını çizdi. Konseyin reforma ihtiyaç duyduğunu ancak bu konuda dahi en ufak bir ilerleme kaydedilemediğini belirten Peskov, "Açık konuşmak gerekirse, BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması konusunda dahi anlaşmaya varamıyoruz, böyle bir imkanımız yok" açıklamasında bulundu. Peskov, bu sistemin bölgesel çatışmaları engellemekte ise yetersiz kaldığının altını çizerek bölgesel gerilimlerin genel potansiyelinin ne yazık ki artmaya devam ettiğini ve mevcut küresel düzenin krizlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.'Yeni nesil silahlar nükleer güce yaklaşacak'Teknolojik gelişmelere de dikkat çeken Peskov, yakın gelecekte yıkıcı etkileri bakımından nükleer silahlarla kıyaslanabilecek yeni nesil konvansiyonel silahların ortaya çıkacağını öngördü.Kremlin Sözcüsü, teknolojinin mevcut gelişim hızının, nükleer olmayan ancak yıkım gücü çok yüksek olan yeni silah türlerinin önünü açtığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/kremlin-cephede-kiev-icin-geri-donusu-olmayan-surec-yaklasiyor-1106738748.html
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bm güvenlik konseyi, rusya, dmitriy peskov, küresel güvenlik, nükleer caydırıcılık, nükleer silah
bm güvenlik konseyi, rusya, dmitriy peskov, küresel güvenlik, nükleer caydırıcılık, nükleer silah

Peskov: Dünyayı küresel savaştan sadece nükleer silah koruyabilir

12:18 24.06.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa de Vladímir Putin
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa de Vladímir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
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BM de dahil uluslararası platformların küresel sorunları çözmekte yetersiz kaldığının altını çizen Peskov, dünyayı küresel savaştan koruyan tek unsurun nükleer silah olduğunu kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sadece nükleer silahın dünyayı küresel savaştan koruyabileceğinin altını çizdi.

Moskova’da düzenlenen 12. Uluslararası 'Primakov Okumaları' Bilimsel Uzmanlık Forumu'nda konuşan Peskov, "Şu anda küresel güvenlik hayli erozyona uğramış durumda. Birçok parametre bakımından aslında, nükleer caydırıcılık dışında dünyada elimizde hiçbir şey kalmadı. Dünyayı küresel bir savaştan koruyan yegâne şey bu" dedi.

Peskov, günümüz dünyasında güvenlik alanında herhangi bir mutabakat sağlanabilmesi için gerekli olan tüm diplomatik araçların ve kaldıraçların etkisini yitirdiğini ifade etti.

Dünyanın mevcut durumunu değerlendiren Peskov, küresel güvenlik mimarisinde üzerinde uzlaşmaya varılabilecek veya pazarlık edilebilecek hiçbir mekanizmanın artık mevcut olmadığını vurguladı.

'Uluslararası platformlar yetersiz kalıyor'

Güvenlik sorunlarının çözümünde uluslararası platformların yetersiz kaldığına işaret eden Peskov, BM Güvenlik Konseyi özelinde yaşanan yapısal krizin altını çizdi.

Konseyin reforma ihtiyaç duyduğunu ancak bu konuda dahi en ufak bir ilerleme kaydedilemediğini belirten Peskov, "Açık konuşmak gerekirse, BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması konusunda dahi anlaşmaya varamıyoruz, böyle bir imkanımız yok" açıklamasında bulundu.

Peskov, bu sistemin bölgesel çatışmaları engellemekte ise yetersiz kaldığının altını çizerek bölgesel gerilimlerin genel potansiyelinin ne yazık ki artmaya devam ettiğini ve mevcut küresel düzenin krizlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

'Yeni nesil silahlar nükleer güce yaklaşacak'

Teknolojik gelişmelere de dikkat çeken Peskov, yakın gelecekte yıkıcı etkileri bakımından nükleer silahlarla kıyaslanabilecek yeni nesil konvansiyonel silahların ortaya çıkacağını öngördü.

Kremlin Sözcüsü, teknolojinin mevcut gelişim hızının, nükleer olmayan ancak yıkım gücü çok yüksek olan yeni silah türlerinin önünü açtığını kaydetti.
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