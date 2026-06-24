https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/rusya-bassavcisi-gutsan-rusya-turkiye-iliskilerini-bozma-girisimleri-bastan-basarisizliga-mahkumdu-1106750775.html

Rusya Başsavcısı Gutsan: Rusya-Türkiye ilişkilerini bozma girişimleri baştan başarısızlığa mahkumdu

Rusya Başsavcısı Gutsan: Rusya-Türkiye ilişkilerini bozma girişimleri baştan başarısızlığa mahkumdu

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşen Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Rusya-Türkiye ilişkilerinin olumlu seyrine vurgu yaparak, adalet ve hukuk alanındaki... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T20:28+0300

2026-06-24T20:28+0300

2026-06-24T20:28+0300

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akın gürlek

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Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin seviyesini takdirle karşıladığını belirtti. Gutsan, özellikle hukuk ve adalet alanında ikili iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.İki ülke arasındaki ilişkilerin seyrine dair değerlendirmelerde bulunan Gutsan, dış müdahale girişimlerinin sonuçsuz kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:Gutsan, iki ülke arasında adalet ve hukuk alanındaki temasların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini kaydetti.

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rusya, rusya başsavcılığı, akın gürlek, türkiye, hukuk, adalet, i̇şbirliği