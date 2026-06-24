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Rusya Başsavcısı Gutsan: Rusya-Türkiye ilişkilerini bozma girişimleri baştan başarısızlığa mahkumdu
Rusya Başsavcısı Gutsan: Rusya-Türkiye ilişkilerini bozma girişimleri baştan başarısızlığa mahkumdu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşen Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Rusya-Türkiye ilişkilerinin olumlu seyrine vurgu yaparak, adalet ve hukuk alanındaki... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T20:28+0300
2026-06-24T20:28+0300
dünya
rusya
rusya başsavcılığı
akın gürlek
türkiye
hukuk
adalet
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Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin seviyesini takdirle karşıladığını belirtti. Gutsan, özellikle hukuk ve adalet alanında ikili iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.İki ülke arasındaki ilişkilerin seyrine dair değerlendirmelerde bulunan Gutsan, dış müdahale girişimlerinin sonuçsuz kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:Gutsan, iki ülke arasında adalet ve hukuk alanındaki temasların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini kaydetti.
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rusya, rusya başsavcılığı, akın gürlek, türkiye, hukuk, adalet, i̇şbirliği
rusya, rusya başsavcılığı, akın gürlek, türkiye, hukuk, adalet, i̇şbirliği

Rusya Başsavcısı Gutsan: Rusya-Türkiye ilişkilerini bozma girişimleri baştan başarısızlığa mahkumdu

20:28 24.06.2026
© SputnikRusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan
Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
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Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşen Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Rusya-Türkiye ilişkilerinin olumlu seyrine vurgu yaparak, adalet ve hukuk alanındaki ikili iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.
Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin seviyesini takdirle karşıladığını belirtti. Gutsan, özellikle hukuk ve adalet alanında ikili iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.
İki ülke arasındaki ilişkilerin seyrine dair değerlendirmelerde bulunan Gutsan, dış müdahale girişimlerinin sonuçsuz kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:
Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler olumlu bir şekilde ilerliyor. Bunu dışarıdan engellemeye yönelik sayısız girişim sonuçsuz kaldı. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu girişimler en başından başarısızlığa mahkumdu. Çünkü Rusya-Türkiye diyaloğunun temelinde, liderlerimizin kararlılıkla attığı adımlar ve aldığı kararlar sayesinde inşa edilen karşılıklı güven, saygı ve çıkar dengesi yatmaktadır.
Gutsan, iki ülke arasında adalet ve hukuk alanındaki temasların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
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