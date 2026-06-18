https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/lavrov-turkiye-ukrayna-konusunda-sadece-ev-sahibi-degil-aktif-arabulucu-olmak-istiyor-1106626835.html

Lavrov: Türkiye, Ukrayna konusunda sadece ev sahibi değil, aktif arabulucu olmak istiyor

Lavrov: Türkiye, Ukrayna konusunda sadece ev sahibi değil, aktif arabulucu olmak istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Ukrayna krizinde yalnızca müzakerelere ev sahipliği yapmakla yetinmeyip, sürece somut katkı sunmak istediğini... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T23:09+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olası müzakere sürecinde üstlenmek istediği role ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın önce Moskova, ardından da Kazan'da gerçekleştirdiği temaslara değindi.Türkiye'nin diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarının belirten Lavrov, şunları kaydetti:Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazan’daki zirveye katılmadan önce Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti. Kremlin'den daha önce yapılan açıklamada, Ankara’nın Bakan Fidan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme yapılması yönünde talepte bulunduğu ve Moskova'nın bu talebe olumlu yanıt verdiği belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/putin-disisleri-bakani-fidan-ile-ikili-iliskileri-gorustu-1106591003.html

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sergey lavrov, rusya, hakan fidan, moskova, ukrayna, kazan, rusya-asean, vladimir putin, kremlin