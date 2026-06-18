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Lavrov: Türkiye, Ukrayna konusunda sadece ev sahibi değil, aktif arabulucu olmak istiyor
Lavrov: Türkiye, Ukrayna konusunda sadece ev sahibi değil, aktif arabulucu olmak istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Ukrayna krizinde yalnızca müzakerelere ev sahipliği yapmakla yetinmeyip, sürece somut katkı sunmak istediğini... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T23:09+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olası müzakere sürecinde üstlenmek istediği role ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın önce Moskova, ardından da Kazan'da gerçekleştirdiği temaslara değindi.Türkiye'nin diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarının belirten Lavrov, şunları kaydetti:Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazan’daki zirveye katılmadan önce Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti. Kremlin'den daha önce yapılan açıklamada, Ankara’nın Bakan Fidan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme yapılması yönünde talepte bulunduğu ve Moskova'nın bu talebe olumlu yanıt verdiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/putin-disisleri-bakani-fidan-ile-ikili-iliskileri-gorustu-1106591003.html
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sergey lavrov, rusya, hakan fidan, moskova, ukrayna, kazan, rusya-asean, vladimir putin, kremlin
sergey lavrov, rusya, hakan fidan, moskova, ukrayna, kazan, rusya-asean, vladimir putin, kremlin

Lavrov: Türkiye, Ukrayna konusunda sadece ev sahibi değil, aktif arabulucu olmak istiyor

23:09 18.06.2026
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Ukrayna krizinde yalnızca müzakerelere ev sahipliği yapmakla yetinmeyip, sürece somut katkı sunmak istediğini söyledi. Lavrov, bu rolün ancak iki tarafın da uygun görmesi halinde hayata geçirilebileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olası müzakere sürecinde üstlenmek istediği role ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın önce Moskova, ardından da Kazan'da gerçekleştirdiği temaslara değindi.
Türkiye'nin diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarının belirten Lavrov, şunları kaydetti:
Uluslararası gündemimizdeki ana konulardan biri, Türkiye’nin Ukrayna meselesinde sadece bir müzakere masası kurmakla yetinmeyip, görüşmelerde fiilen faydalı olma yönündeki isteğini teyit etmesiydi. Elbette böyle aktif bir rol, ancak her iki tarafın da uygun görmesi halinde hayata geöirilebilir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazan’daki zirveye katılmadan önce Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti. Kremlin'den daha önce yapılan açıklamada, Ankara’nın Bakan Fidan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme yapılması yönünde talepte bulunduğu ve Moskova'nın bu talebe olumlu yanıt verdiği belirtilmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Kazan'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
DÜNYA
Putin, Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili ilişkileri görüştü
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