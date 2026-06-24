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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/kelime-dilimin-ucunda-ama-hatirlayamiyorum-diyenlere-japon-bilim-insanlari-kelimelerinizin-nereye-1106745952.html
'Kelime dilimin ucunda ama hatırlayamıyorum' diyenlere: Japon Bilim insanları, kelimelerinizin nereye gittiğini açıkladı
'Kelime dilimin ucunda ama hatırlayamıyorum' diyenlere: Japon Bilim insanları, kelimelerinizin nereye gittiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Japon bilim insanı Profesör Hiroshi Nomura, "dilinin ucunda" olup da bir türlü hatırlanamayan kelimelerin gizemini çözdü. Araştırmaya göre, aniden unutulan... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T15:52+0300
2026-06-24T15:52+0300
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Profesör Hiroshi Nomura, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, insanların bir bilgiyi unuttuktan bir süre sonra tekrar kendi kendine veya bir ipucu yardımıyla hatırlayabilmesinin, o anının beyinde aslında güvenle korunduğunun en büyük kanıtı olduğunu vurguladı. Nomura, "Aynı anının beynin durumuna bağlı olarak hatırlanıp hatırlanamaması, hafızanın kendisinin korunduğunu gösteriyor" diyerek popüler unutkanlık nedenleri konusuna yeni bir boyut kazandırdı.Beyindeki Histamin nöronları keşfedildiJapon bilim insanı Hiroshi Nomura liderliğindeki araştırma ekibi; Hokkaido Üniversitesi ve Kumamoto Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla ortak bir çalışmaya imza attı. Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, denekler belirli bir ses sinyalini şekerli su ödülüyle ilişkilendirmek üzere eğitildi. Araştırmada, uyanıklık döneminde beyindeki histamin nöronları aktivitesinin sabit kalmadığı ve yavaşça dalgalandığı keşfedildi.Bu nöronların en aktif olduğu anlarda işitsel uyaran verilen farelerin, ödülü hatırlama ve su şişesini yalama davranışını, nöron aktivitesinin düşük olduğu anlara kıyasla %40 daha sık sergilediği gözlemlendi. Bu durum, hafızaya erişim kolaylığının doğrudan bu hücrelerin dalgalanmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.İnsan beyninde de aynı mekanizma mı i̇şliyor?Profesör Nomura, halk arasında "ismin dilin ucunda olması ama akla gelmemesi" olarak bilinen fenomenin bu bilimsel teoriyle tamamen uyuştuğunu belirtti. Ancak yürütülen bu deneysel çalışmanın doğrudan isim hatırlama üzerine kurgulanmadığını ve genel bir mekanizmayı açıkladığını hatırlatan bilim insanı, şu uyarıda bulundu:"Bu aşamada, bu mekanizmanın söz konusu olayları genel bir ilke olarak açıklayabileceğini söyleyebiliriz. Aynı sinir mekanizmasının insanlarda da işleyip işlemediği henüz tam olarak doğrulanmadı."Gelecekte yeni testler uygulanacakİnsanlarda yaşanan hafıza kaybı ile geçici erişim sorunları arasındaki farkı netleştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten uzmanlar, gözlerini yeni teknolojilere çevirdi. Nomura, gelecekte insan hafızasındaki bu gizemi tamamen çözebilmek adına; fonksiyonel beyin görüntüleme, EEG (elektroensefalografi) ve farmakolojik çalışmaların bir arada kullanılacağı kapsamlı testlerin yapılması gerektiğine inandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ebola-fransaya-ulasti-ilk-ebola-vakasi-tespit-edildi-1106744888.html
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asya & pasifik, kumamoto, nomura, haberler, ria novosti, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, yılsonu2026
asya & pasifik, kumamoto, nomura, haberler, ria novosti, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, yılsonu2026

'Kelime dilimin ucunda ama hatırlayamıyorum' diyenlere: Japon Bilim insanları, kelimelerinizin nereye gittiğini açıkladı

15:52 24.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBeyin
Beyin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Japon bilim insanı Profesör Hiroshi Nomura, "dilinin ucunda" olup da bir türlü hatırlanamayan kelimelerin gizemini çözdü. Araştırmaya göre, aniden unutulan bilgilerin aslında hafızadan silinmediği, beyindeki histamin nöronlarının dalgalanması nedeniyle geçici bir erişim engeline takıldığı ortaya çıktı.
Profesör Hiroshi Nomura, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, insanların bir bilgiyi unuttuktan bir süre sonra tekrar kendi kendine veya bir ipucu yardımıyla hatırlayabilmesinin, o anının beyinde aslında güvenle korunduğunun en büyük kanıtı olduğunu vurguladı. Nomura, "Aynı anının beynin durumuna bağlı olarak hatırlanıp hatırlanamaması, hafızanın kendisinin korunduğunu gösteriyor" diyerek popüler unutkanlık nedenleri konusuna yeni bir boyut kazandırdı.

Beyindeki Histamin nöronları keşfedildi

Japon bilim insanı Hiroshi Nomura liderliğindeki araştırma ekibi; Hokkaido Üniversitesi ve Kumamoto Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla ortak bir çalışmaya imza attı. Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, denekler belirli bir ses sinyalini şekerli su ödülüyle ilişkilendirmek üzere eğitildi. Araştırmada, uyanıklık döneminde beyindeki histamin nöronları aktivitesinin sabit kalmadığı ve yavaşça dalgalandığı keşfedildi.
Bu nöronların en aktif olduğu anlarda işitsel uyaran verilen farelerin, ödülü hatırlama ve su şişesini yalama davranışını, nöron aktivitesinin düşük olduğu anlara kıyasla %40 daha sık sergilediği gözlemlendi. Bu durum, hafızaya erişim kolaylığının doğrudan bu hücrelerin dalgalanmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

İnsan beyninde de aynı mekanizma mı i̇şliyor?

Profesör Nomura, halk arasında "ismin dilin ucunda olması ama akla gelmemesi" olarak bilinen fenomenin bu bilimsel teoriyle tamamen uyuştuğunu belirtti. Ancak yürütülen bu deneysel çalışmanın doğrudan isim hatırlama üzerine kurgulanmadığını ve genel bir mekanizmayı açıkladığını hatırlatan bilim insanı, şu uyarıda bulundu:
"Bu aşamada, bu mekanizmanın söz konusu olayları genel bir ilke olarak açıklayabileceğini söyleyebiliriz. Aynı sinir mekanizmasının insanlarda da işleyip işlemediği henüz tam olarak doğrulanmadı."

Gelecekte yeni testler uygulanacak

İnsanlarda yaşanan hafıza kaybı ile geçici erişim sorunları arasındaki farkı netleştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten uzmanlar, gözlerini yeni teknolojilere çevirdi. Nomura, gelecekte insan hafızasındaki bu gizemi tamamen çözebilmek adına; fonksiyonel beyin görüntüleme, EEG (elektroensefalografi) ve farmakolojik çalışmaların bir arada kullanılacağı kapsamlı testlerin yapılması gerektiğine inandığını ifade etti.
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