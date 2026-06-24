https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ebola-fransaya-ulasti-ilk-ebola-vakasi-tespit-edildi-1106744888.html

Ebola Fransa'ya ulaştı: İlk Ebola vakası tespit edildi

Ebola Fransa'ya ulaştı: İlk Ebola vakası tespit edildi

Sputnik Türkiye

Fransa, mevcut Ebola salgını sırasında ülkedeki ilk vakayı doğruladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki görevinden dönen bir doktorun testinin pozitif çıkması... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T15:38+0300

2026-06-24T15:38+0300

2026-06-24T15:39+0300

fransa

uganda

avrupa

dünya sağlık örgütü (dsö)

ebola

sağlik

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Fransa Sağlık Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insani yardım görevi yürüten bir doktorun ülkeye dönüşünün ardından Ebola testinin pozitif çıktığını açıkladı.Doktorun, virüsün dolaşımda olduğu bölgelerden birinde görev yaptığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanın özel güvenlik önlemleri altında bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alındığı aktarıldı.Bakanlık, "Hastanın izolasyonu Fransa'ya varışının ardından derhal sağlandı ve herhangi bir bulaşma riskini önlemek amacıyla güvenli koşullarda hastaneye sevk edildi" açıklamasında bulundu.Yetkililer, hastayla temas etmiş olabilecek kişilerin belirlenmesi için epidemiyolojik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Riskli temaslıların sağlık otoriteleri tarafından bilgilendirileceği ve 21 gün boyunca kendilerini izole etmelerinin isteneceği bildirildi.Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Ituri eyaleti, mayıs ayından bu yana devam eden Ebola salgınının merkezi konumunda bulunuyor. Salgında şimdiye kadar 260'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, binin üzerinde kişinin ise enfekte olduğu aktarıldı.Vakaların komşu Uganda'da da görüldüğü belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 17 Mayıs'ta salgını "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.Mevcut salgının, geçmiş yıllardaki birçok Ebola salgınından farklı olarak 'Bundibugyo' adı verilen bir virüs türünden kaynaklandığı bildirildi. Bu türe karşı ise şu anda onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmadığı kaydedildi.

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fransa, uganda, avrupa, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola