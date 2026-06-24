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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/kartalda-kiraci-cinayeti-ev-sahibi-bicaklanarak-olduruldu-1106732938.html
Kartal'da kiracı cinayeti: Ev sahibi bıçaklanarak öldürüldü
Kartal'da kiracı cinayeti: Ev sahibi bıçaklanarak öldürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Kartal ilçesinde ev sahibi ve kiracısı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Göğsünden bıçaklanan 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli, kaldırıldığı... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T00:48+0300
2026-06-24T00:48+0300
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kira
kira anlaşmazlığı
kira davası
kira sözleşmesi
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
polis
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Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta, 61 yaşındaki ev sahibi Niyazi Tanyeli ve 25 yaşındaki kiracısı C.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında C.D., Tanyeli'yi göğsünden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli C.D.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/mauro-icardi-ile-ev-sahibi-arasinda-kriz-8-milyon-liralik-kira-anlasmazligi-1106635178.html
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türkiye, kira, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira sözleşmesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, polis baskını
türkiye, kira, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira sözleşmesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, polis baskını

Kartal'da kiracı cinayeti: Ev sahibi bıçaklanarak öldürüldü

00:48 24.06.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AA
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İstanbul'un Kartal ilçesinde ev sahibi ve kiracısı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Göğsünden bıçaklanan 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta, 61 yaşındaki ev sahibi Niyazi Tanyeli ve 25 yaşındaki kiracısı C.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında C.D., Tanyeli'yi göğsünden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli C.D.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
SPOR
Mauro Icardi ile ev sahibi arasında kriz: 8 milyon liralık kira anlaşmazlığı
19 Haziran , 10:10
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