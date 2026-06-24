https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/kartalda-kiraci-cinayeti-ev-sahibi-bicaklanarak-olduruldu-1106732938.html
Kartal'da kiracı cinayeti: Ev sahibi bıçaklanarak öldürüldü
Kartal'da kiracı cinayeti: Ev sahibi bıçaklanarak öldürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Kartal ilçesinde ev sahibi ve kiracısı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Göğsünden bıçaklanan 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli, kaldırıldığı... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T00:48+0300
2026-06-24T00:48+0300
2026-06-24T00:48+0300
türki̇ye
türkiye
kira
kira anlaşmazlığı
kira davası
kira sözleşmesi
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4b72df6e02b9314837012d831afc037.jpg
Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta, 61 yaşındaki ev sahibi Niyazi Tanyeli ve 25 yaşındaki kiracısı C.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında C.D., Tanyeli'yi göğsünden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli C.D.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/mauro-icardi-ile-ev-sahibi-arasinda-kriz-8-milyon-liralik-kira-anlasmazligi-1106635178.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_af3f34975896eaa6c250afc0a3450e34.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, kira, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira sözleşmesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, polis baskını
türkiye, kira, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira sözleşmesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, polis baskını
Kartal'da kiracı cinayeti: Ev sahibi bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul'un Kartal ilçesinde ev sahibi ve kiracısı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Göğsünden bıçaklanan 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta, 61 yaşındaki ev sahibi Niyazi Tanyeli ve 25 yaşındaki kiracısı C.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında C.D., Tanyeli'yi göğsünden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli C.D.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.