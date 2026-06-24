https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/kartalda-kiraci-cinayeti-ev-sahibi-bicaklanarak-olduruldu-1106732938.html

Kartal'da kiracı cinayeti: Ev sahibi bıçaklanarak öldürüldü

Kartal'da kiracı cinayeti: Ev sahibi bıçaklanarak öldürüldü

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Kartal ilçesinde ev sahibi ve kiracısı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Göğsünden bıçaklanan 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli, kaldırıldığı... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T00:48+0300

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Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta, 61 yaşındaki ev sahibi Niyazi Tanyeli ve 25 yaşındaki kiracısı C.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında C.D., Tanyeli'yi göğsünden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli C.D.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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Sputnik Türkiye

türkiye, kira, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira sözleşmesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, polis baskını