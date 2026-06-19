https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/mauro-icardi-ile-ev-sahibi-arasinda-kriz-8-milyon-liralik-kira-anlasmazligi-1106635178.html
Mauro Icardi ile ev sahibi arasında kriz: 8 milyon liralık kira anlaşmazlığı
Mauro Icardi ile ev sahibi arasında kriz: 8 milyon liralık kira anlaşmazlığı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi'nin, İstanbul'da kiraladığı lüks villa nedeniyle ev sahibiyle hukuki süreç yaşadığı iddia edildi... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T10:10+0300
2026-06-19T10:10+0300
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Galatasaray'da sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, bu kez saha dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi.İddiaya göre Arjantinli futbolcu ile İstanbul'da kiraladığı lüks villanın sahibi arasında kira sözleşmesinden kaynaklanan bir anlaşmazlık yaşanıyor.Lüks villayı sözleşme bitmeden boşalttığı öne sürüldüIcardi, geçtiğimiz yıl İstanbul'un Göktürk semtinde bir villa kiraladı. Villanın yıllık kira bedelinin 504 bin dolar olarak belirlendiği belirtilirken, futbolcunun sözleşmenin bitimine yaklaşık 4 ay kala evi boşalttığı ileri sürüldü.Kalan kira bedeli için hukuki süreç başlatıldığı iddiasıİddiaya göre villa sahibi, kira sözleşmesi gereği kalan 4 aylık döneme ait kira bedelinin de ödenmesi gerektiğini savundu.Bu kapsamda ev sahibinin yaklaşık 8 milyon liralık kira alacağı talebinde bulunduğu, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı öne sürüldü.Ev sahibi kalan kira bedelinin tahsili için icra takibi başlattı.Icardi'nin ise söz konusu icra işlemine itiraz ettiği iddia edildi. Bunun üzerine ev sahibinin, itirazın kaldırılması amacıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açtığı öne sürüldü.
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mauro icardi, icra, galatasaray, i̇stanbul
mauro icardi, icra, galatasaray, i̇stanbul
Mauro Icardi ile ev sahibi arasında kriz: 8 milyon liralık kira anlaşmazlığı
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi'nin, İstanbul'da kiraladığı lüks villa nedeniyle ev sahibiyle hukuki süreç yaşadığı iddia edildi. İddiaya göre sözleşme süresi dolmadan evi boşaltan Arjantinli futbolcuya karşı ev sahibi, kalan kira bedeli için icra takibi başlattı.
Galatasaray'da sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, bu kez saha dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi.
İddiaya göre Arjantinli futbolcu ile İstanbul'da kiraladığı lüks villanın sahibi arasında kira sözleşmesinden kaynaklanan bir anlaşmazlık yaşanıyor.
Lüks villayı sözleşme bitmeden boşalttığı öne sürüldü
Icardi, geçtiğimiz yıl İstanbul'un Göktürk semtinde bir villa kiraladı. Villanın yıllık kira bedelinin 504 bin dolar olarak belirlendiği belirtilirken, futbolcunun sözleşmenin bitimine yaklaşık 4 ay kala evi boşalttığı ileri sürüldü.
Kalan kira bedeli için hukuki süreç başlatıldığı iddiası
İddiaya göre villa sahibi, kira sözleşmesi gereği kalan 4 aylık döneme ait kira bedelinin de ödenmesi gerektiğini savundu.
Bu kapsamda ev sahibinin yaklaşık 8 milyon liralık kira alacağı talebinde bulunduğu, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı öne sürüldü.
Ev sahibi kalan kira bedelinin tahsili için icra takibi başlattı.
Icardi'nin ise söz konusu icra işlemine itiraz ettiği iddia edildi. Bunun üzerine ev sahibinin, itirazın kaldırılması amacıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açtığı öne sürüldü.