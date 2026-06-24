https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/antalyada-tesetturlu-kadina-sozlu-taciz-hangi-tarikat-bu-1106732503.html

Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: 'Hangi tarikat bu?'

Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: 'Hangi tarikat bu?'

Sputnik Türkiye

Antalya'da bir markette alışveriş yapan tesettürlü kadın, kıyafeti nedeniyle bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T00:22+0300

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Sosyal medya içerik üreticisi Zeynep Umurbek, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette alışveriş yaptığı sırada sözlü tacize uğradı.Hava sıcaklığını gerekçe göstererek kadının kıyafetini hedef alan şahıs, "Hangi tarikat bu?" ifadelerini kullandı. Kadın ise "Tarikat değil, Müslümanlık" diyerek tepki gösterdi.Şikayetçi olduOlayın ardından görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Umurbek, şahıs hakkında şikayetçi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/tesetturlu-kadin-havuza-alinmadi-site-yonetimine-ayrimcilik-suclamasi-1106652837.html

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