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Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: 'Hangi tarikat bu?'
Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: 'Hangi tarikat bu?'
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Antalya'da bir markette alışveriş yapan tesettürlü kadın, kıyafeti nedeniyle bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T00:22+0300
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Sosyal medya içerik üreticisi Zeynep Umurbek, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette alışveriş yaptığı sırada sözlü tacize uğradı.Hava sıcaklığını gerekçe göstererek kadının kıyafetini hedef alan şahıs, "Hangi tarikat bu?" ifadelerini kullandı. Kadın ise "Tarikat değil, Müslümanlık" diyerek tepki gösterdi.Şikayetçi olduOlayın ardından görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Umurbek, şahıs hakkında şikayetçi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/tesetturlu-kadin-havuza-alinmadi-site-yonetimine-ayrimcilik-suclamasi-1106652837.html
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antalya, türkiye, tesettür, başörtüsü, başörtüsü yasağı, hakaret, dine hakaret, i̇slam'a hakaret, hakaret davası, kadına hakaret, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz
Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: 'Hangi tarikat bu?'
Antalya'da bir markette alışveriş yapan tesettürlü kadın, kıyafeti nedeniyle bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından kadın, şahıs hakkında şikayetçi olduğunu açıkladı.
Sosyal medya içerik üreticisi Zeynep Umurbek, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette alışveriş yaptığı sırada sözlü tacize uğradı.
Hava sıcaklığını gerekçe göstererek kadının kıyafetini hedef alan şahıs, "Hangi tarikat bu?" ifadelerini kullandı. Kadın ise "Tarikat değil, Müslümanlık" diyerek tepki gösterdi.
Olayın ardından görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Umurbek, şahıs hakkında şikayetçi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Bu yaşadığımız iğrenç olayı bir yerde anlatsak, "Abartmayın yıl kaç oldu hala başörtümüze laf ediyorlar diyorsunuz" derler. Ediyorlar! Yıl kaç olursa olsun, bu arsızlar, utanmazlar, insanların kıyafetlerine ve düşüncelerine müdahale edemeyeceklerini, karışamayacaklarını öğrenemediler.