https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/tesetturlu-kadin-havuza-alinmadi-site-yonetimine-ayrimcilik-suclamasi-1106652837.html
Tesettürlü kadın havuza alınmadı: Site yönetimine ayrımcılık suçlaması
Tesettürlü kadın havuza alınmadı: Site yönetimine ayrımcılık suçlaması
Sputnik Türkiye
Mersin'de tatil yapan 35 yaşındaki tesettürlü bir kadın, havuz alanına kıyafeti nedeniyle alınmadığını öne sürerek site yönetiminden şikayetçi oldu. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T19:44+0300
2026-06-19T19:44+0300
2026-06-19T19:44+0300
türki̇ye
mersin
tesettür
tesettür mayosu
tesettür yasağı
havuz
yüzme havuzu
insan hakları ihlali
i̇nsan hakları konseyi
türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096953835_164:0:964:450_1920x0_80_0_0_27629fbd7f49a5218bd1a9536ff8065c.jpg
İstanbul'dan yaz tatili için Mersin'in Mezitli ilçesindeki Zafer Sitesi'ne gelen A.T., dört yaşındaki oğluna göz kulak olmak amacıyla sitenin yetişkin havuzunun bulunduğu bölüme gitmek istedi.Ancak A.T., havuz görevlilerinin kıyafetini gerekçe göstererek kendisinin havuz alanına girişine izin vermediğini iddia etti. 'İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz'Yaşadığı durumu kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaşan A.T., şu ifadeleri kullandı:Konuya ilişkin emniyette ifade verdiklerini belirten A.T., hukuki süreç başlatacağını ve başta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) olmak üzere ilgili kurumlara başvurmayı değerlendirdiklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/tihekten-tesetturlu-mayo-yasagina-141-bin-934-lira-ceza-1090363327.html
türki̇ye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096953835_210:0:810:450_1920x0_80_0_0_c28c5edcce6d5982e1e3df0ec7cbd6d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mersin, tesettür, tesettür mayosu, tesettür yasağı, havuz, yüzme havuzu, insan hakları ihlali, i̇nsan hakları konseyi , türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek)
mersin, tesettür, tesettür mayosu, tesettür yasağı, havuz, yüzme havuzu, insan hakları ihlali, i̇nsan hakları konseyi , türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek)
Tesettürlü kadın havuza alınmadı: Site yönetimine ayrımcılık suçlaması
Mersin'de tatil yapan 35 yaşındaki tesettürlü bir kadın, havuz alanına kıyafeti nedeniyle alınmadığını öne sürerek site yönetiminden şikayetçi oldu.
İstanbul'dan yaz tatili için Mersin'in Mezitli ilçesindeki Zafer Sitesi'ne gelen A.T., dört yaşındaki oğluna göz kulak olmak amacıyla sitenin yetişkin havuzunun bulunduğu bölüme gitmek istedi.
Ancak A.T., havuz görevlilerinin kıyafetini gerekçe göstererek kendisinin havuz alanına girişine izin vermediğini iddia etti.
'İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz'
Yaşadığı durumu kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaşan A.T., şu ifadeleri kullandı:
Yönetim kurulu kararıyla tesettürlülerin havuz çevresine ve havuzun içerisine giremeyeceğine dair bir karar aldıklarını söyledi ve ben bu durumda anayasal haklarımın olduğunu, şikayetçi olacağımı söyledim kendilerine, sosyal medyada paylaşacağımı da söyledim. 'İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz' denildi bana. Bunun üzerine videoları çekip sosyal medyada paylaştım. Aynı sitede bir sürü mağdur ulaştı bana. Ben burada belki bir hafta, belki 10 gün kalacak biriyim. Yazlıkçıyım. Lakin burada 12 ayını geçirecek olan tesettürlü hanım kardeşlerimiz var. Onlara ses olmak istediğim için böyle bir adım attım.
Konuya ilişkin emniyette ifade verdiklerini belirten A.T., hukuki süreç başlatacağını ve başta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) olmak üzere ilgili kurumlara başvurmayı değerlendirdiklerini söyledi.