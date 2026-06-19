Tesettürlü kadın havuza alınmadı: Site yönetimine ayrımcılık suçlaması

Yönetim kurulu kararıyla tesettürlülerin havuz çevresine ve havuzun içerisine giremeyeceğine dair bir karar aldıklarını söyledi ve ben bu durumda anayasal haklarımın olduğunu, şikayetçi olacağımı söyledim kendilerine, sosyal medyada paylaşacağımı da söyledim. 'İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz' denildi bana. Bunun üzerine videoları çekip sosyal medyada paylaştım. Aynı sitede bir sürü mağdur ulaştı bana. Ben burada belki bir hafta, belki 10 gün kalacak biriyim. Yazlıkçıyım. Lakin burada 12 ayını geçirecek olan tesettürlü hanım kardeşlerimiz var. Onlara ses olmak istediğim için böyle bir adım attım.