https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/3-milyar-yillik-sir-cozuldu-dunyanin-en-eski-meteor-carpismasina-ait-kanit-bulundu-1106747316.html
3 milyar yıllık sır çözüldü: Dünya’nın en eski meteor çarpışmasına ait kanıt bulundu
3 milyar yıllık sır çözüldü: Dünya’nın en eski meteor çarpışmasına ait kanıt bulundu
Sputnik Türkiye
Avustralya'da yapılan araştırmada, Dünya'nın bilinen en eski meteor çarpışmasına ait 3 milyar yıllık kratere dair güçlü kanıtlar tespit edildi. Curtin... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T16:09+0300
2026-06-24T16:09+0300
2026-06-24T16:09+0300
yaşam
avustralya
dünya
bilim
krater
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106747118_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_abd5320eab5a89349b48ec25beae5135.jpg
Avustralya’da bilim insanları, Dünya’nın şimdiye kadar tespit edilen en eski meteor çarpışmasına ait 'kesin kanıt' olarak nitelendirilen bulgulara ulaştı.Curtin Üniversitesi araştırmacıları, Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesinde yer alan North Pole Dome krateri olarak bilinen alanda yaptıkları incelemelerde, yaklaşık 3 milyar yıl önce meydana gelen bir meteor çarpışmasının izlerini ortaya çıkardı.'Geology' isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, çarpmanın ardından oluşan ve 'shutter cone' olarak adlandırılan yoğun şokla oluşan çizgili kayaç yapısını inceleyerek kraterin yaşını belirledi. Çalışmada, Dünya’nın erken dönemlerinde gerçekleşen şiddetli jeolojik süreçlere dair önemli bir arşiv niteliği taşıyan kaya oluşumlarının son derece nadir olduğu vurgulandı.Curtin Üniversitesi’nden jeolog Prof. Chris Kirkland, söz konusu kaya oluşumlarının Dünya’nın erken dönemine dair “şiddetli süreçlere açılan nadir bir pencere” sunduğunu belirtti.Kirkland, Dünya’nın o dönemde bugünkünden çok farklı olduğunu, büyük ölçüde suyla kaplı bir gezegen yapısına sahip bulunduğunu ve kıtasal oluşumların henüz gelişme aşamasında olduğunu ifade etti.Araştırmada, çarpmanın etkisiyle kaya içindeki zirkon kristallerinin yeniden kristalleştiği ve bu yapının “mikroskobik yıldırım çakmaları” gibi izler bıraktığı tespit edildi. Ayrıca apatit minerallerinin de çarpışma sonrası oluşan ısı ve sıvı hareketleriyle yeniden şekillendiği belirtildi.Dünya'da bulunan en eski izin Yarrabubba kraterinde olduğu düşünülüyorduBilim insanları, bu iki farklı mineralin aynı döneme işaret etmesinin, çarpışmanın yaşını doğrulayan güçlü bir “kanıt zinciri” oluşturduğunu ifade etti.Daha önce Batı Avustralya’daki Yarrabubba krateri, 2,2 milyar yıl ile Dünya’nın en eski çarpışma izi olarak kabul ediliyordu. Yeni bulgular ise North Pole Dome yapısının bundan çok daha eski olduğunu ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/giza-piramitleri-yakininda-gizemli-yapi-arkeologlar-yer-altinda-sira-disi-bir-anomali-tespit-etti-1106721971.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106747118_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d3fbace9e2d671ab34a3fd5b5ea15b3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avustralya, dünya, bilim, krater
avustralya, dünya, bilim, krater
3 milyar yıllık sır çözüldü: Dünya’nın en eski meteor çarpışmasına ait kanıt bulundu
Avustralya'da yapılan araştırmada, Dünya'nın bilinen en eski meteor çarpışmasına ait 3 milyar yıllık kratere dair güçlü kanıtlar tespit edildi. Curtin Üniversitesi bilim insanları, Batı Avustralya'daki Pilbara bölgesinde yer alan yapının 'gezegenin erken tarihine ışık tuttuğunu' belirtti.
Avustralya’da bilim insanları, Dünya’nın şimdiye kadar tespit edilen en eski meteor çarpışmasına ait 'kesin kanıt' olarak nitelendirilen bulgulara ulaştı.
Curtin Üniversitesi araştırmacıları, Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesinde yer alan North Pole Dome krateri olarak bilinen alanda yaptıkları incelemelerde, yaklaşık 3 milyar yıl önce meydana gelen bir meteor çarpışmasının izlerini ortaya çıkardı.
'Geology' isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, çarpmanın ardından oluşan ve 'shutter cone' olarak adlandırılan yoğun şokla oluşan çizgili kayaç yapısını inceleyerek kraterin yaşını belirledi. Çalışmada, Dünya’nın erken dönemlerinde gerçekleşen şiddetli jeolojik süreçlere dair önemli bir arşiv niteliği taşıyan kaya oluşumlarının son derece nadir olduğu vurgulandı.
Curtin Üniversitesi’nden jeolog Prof. Chris Kirkland, söz konusu kaya oluşumlarının Dünya’nın erken dönemine dair “şiddetli süreçlere açılan nadir bir pencere” sunduğunu belirtti.
Kirkland, Dünya’nın o dönemde bugünkünden çok farklı olduğunu, büyük ölçüde suyla kaplı bir gezegen yapısına sahip bulunduğunu ve kıtasal oluşumların henüz gelişme aşamasında olduğunu ifade etti.
Araştırmada, çarpmanın etkisiyle kaya içindeki zirkon kristallerinin yeniden kristalleştiği ve bu yapının “mikroskobik yıldırım çakmaları” gibi izler bıraktığı tespit edildi. Ayrıca apatit minerallerinin de çarpışma sonrası oluşan ısı ve sıvı hareketleriyle yeniden şekillendiği belirtildi.
Dünya'da bulunan en eski izin Yarrabubba kraterinde olduğu düşünülüyordu
Bilim insanları, bu iki farklı mineralin aynı döneme işaret etmesinin, çarpışmanın yaşını doğrulayan güçlü bir “kanıt zinciri” oluşturduğunu ifade etti.
Daha önce Batı Avustralya’daki Yarrabubba krateri, 2,2 milyar yıl ile Dünya’nın en eski çarpışma izi olarak kabul ediliyordu. Yeni bulgular ise North Pole Dome yapısının bundan çok daha eski olduğunu ortaya koydu.