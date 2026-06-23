https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/giza-piramitleri-yakininda-gizemli-yapi-arkeologlar-yer-altinda-sira-disi-bir-anomali-tespit-etti-1106721971.html

Giza Piramitleri yakınında gizemli yapı: Arkeologlar yer altında sıra dışı bir anomali tespit etti

Giza Piramitleri yakınında gizemli yapı: Arkeologlar yer altında sıra dışı bir anomali tespit etti

Sputnik Türkiye

Mısır'daki Giza Piramitleri çevresinde yapılan jeofizik araştırmalar, yer altında daha büyük bir yapıya açılan giriş olabileceği düşünülen gizemli bir oluşumu ortaya çıkardı. Ayrıntılar haberde...

2026-06-23T15:41+0300

2026-06-23T15:41+0300

2026-06-23T15:41+0300

yaşam

büyük piramit

giza

ert

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Arkeoloji alanında son yılların en önemli teknolojilerinden biri olarak kabul edilen yer radarı (GPR), bu kez dünyanın en çok incelenen tarihi bölgelerinden biri olan Giza'da dikkat çekici bir keşfe kapı araladı. Japonya'daki Tohoku Üniversitesi'nden Motoyuki Sato liderliğindeki ekip, Büyük Piramit'in batısında bulunan ve seçkin sınıfa ait mezarlık alanı olarak bilinen Batı Mezarlığı'nda kapsamlı taramalar gerçekleştirdi.Araştırmacılar, daha önce dikkat çekmeyen ve yüzeyde herhangi bir mimari kalıntı barındırmayan bir bölgede yer radarı ve elektrik özdirenç tomografisi (ERT) yöntemlerini birlikte kullandı. Elde edilen veriler, yüzeye yakın konumda L şeklinde bir yapının yanı sıra daha derinde ikinci bir anomalinin bulunduğunu gösterdi.Yüzeyin yaklaşık 2 metre altındaBilim insanlarının 2024 yılında yayımladığı araştırmaya göre, L şeklindeki yapı yüzeyin yaklaşık 2 metre altında yer alıyor ve yaklaşık 10 metre uzunluğa sahip. Araştırmacılar, yapının inşa edildikten sonra bilinçli şekilde doldurulmuş olabileceğini düşünüyor.Çalışmada, söz konusu alanın kraliyet ailesi üyeleri ve üst düzey devlet görevlilerinin gömüldüğü önemli bir mezarlık bölgesi olduğu hatırlatıldı. İlk taramalarda tespit edilen anomalinin konumu belirlenebilse de yapının niteliğinin net olarak anlaşılamadığı ifade edildi.Daha da dikkat çekici olan ise L şeklindeki yapının altında bulunan ikinci anomali. Yaklaşık 5 ila 10 metre derinlikte tespit edilen bu oluşumun elektrik akımına karşı oldukça yüksek direnç gösterdiği belirlendi. Uzmanlara göre bu durum, yoğun kum ve çakıl karışımına ya da içerisinde hava boşlukları bulunan bir yapıya işaret ediyor olabilir.Araştırmacılar çalışmalarında, L şeklindeki yapının daha derindeki oluşuma açılan bir giriş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ancak mevcut verilerin bunun ne tür bir yapı olduğunu ortaya koymak için yeterli olmadığı vurgulandı.‘Yeraltı yapısına işaret ediyor’Bilim insanları, "Tarama sonuçları anomalinin hangi malzemeden kaynaklandığını belirlememize izin vermiyor. Ancak bu oluşum büyük bir yeraltı arkeolojik yapısına işaret ediyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.Uzmanlara göre gizemin çözülebilmesi için bölgede arkeolojik kazı yapılması gerekiyor. Şimdilik eldeki veriler, Büyük Piramit'in yakınlarında yer altında sıra dışı bir yapının bulunduğunu gösteriyor ancak bunun bir mezar, geçit ya da farklı bir yapı olup olmadığı bilinmiyor.Araştırmacılar ayrıca bu çalışmanın, son yıllarda sosyal medyada gündem olan ve Kefren Piramidi'nin altında devasa gizli yapılar bulunduğunu öne süren iddialarla karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor. Söz konusu iddialar Mısırlı arkeologlar tarafından reddedilmişti. Giza'daki yeni bulgu ise hakemli bilimsel bir araştırmaya dayanıyor ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/1093710198.html

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büyük piramit, giza, ert