https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ronaldo-alti-dunya-kupasinda-gol-atan-ilk-futbolcu-oldu-1106730116.html

Ronaldo, altı Dünya Kupası’nda gol atan ilk futbolcu oldu

Ronaldo, altı Dünya Kupası’nda gol atan ilk futbolcu oldu

Sputnik Türkiye

Cristiano Ronaldo, Portekiz’in Özbekistan'la oynadığı maçta iki gol atarak 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk futbolcu oldu. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T21:20+0300

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2026 Dünya Kupası K Grubu maçında Portekiz ve Özbekistan, Houston’da karşı karşıya geldi.Mücadelede Cristiano Ronaldo, attığı iki golle tarihe geçti. 41 yaşındaki yıldız futbolcu, 6. dakikada Joao Cancelo’nun ortasında yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirirken, 39. dakikada Bruno Fernandes’in pasını değerlendirerek skoru 3-0’a taşıdı.Bu gollerle birlikte Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda turnuvada gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.Öte yandan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’nın Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olarak Eusebio’yu geride bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/messi-dunya-kupasi-tarihinin-en-golcu-oyuncusu-oldu-1106704277.html

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özbekistan, dünya kupası, cristiano ronaldo, ronaldo, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı