https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ronaldo-alti-dunya-kupasinda-gol-atan-ilk-futbolcu-oldu-1106730116.html
Ronaldo, altı Dünya Kupası’nda gol atan ilk futbolcu oldu
Ronaldo, altı Dünya Kupası’nda gol atan ilk futbolcu oldu
Sputnik Türkiye
Cristiano Ronaldo, Portekiz’in Özbekistan'la oynadığı maçta iki gol atarak 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk futbolcu oldu. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T21:20+0300
2026-06-23T21:20+0300
2026-06-23T21:20+0300
spor
özbekistan
dünya kupası
cristiano ronaldo
ronaldo
maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1085014931_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6841984ee16b4192888e74fa9f082f12.jpg
2026 Dünya Kupası K Grubu maçında Portekiz ve Özbekistan, Houston’da karşı karşıya geldi.Mücadelede Cristiano Ronaldo, attığı iki golle tarihe geçti. 41 yaşındaki yıldız futbolcu, 6. dakikada Joao Cancelo’nun ortasında yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirirken, 39. dakikada Bruno Fernandes’in pasını değerlendirerek skoru 3-0’a taşıdı.Bu gollerle birlikte Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda turnuvada gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.Öte yandan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’nın Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olarak Eusebio’yu geride bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/messi-dunya-kupasi-tarihinin-en-golcu-oyuncusu-oldu-1106704277.html
özbekistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1085014931_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_45ec86c57d0620e3172daed30005ae62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özbekistan, dünya kupası, cristiano ronaldo, ronaldo, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı
özbekistan, dünya kupası, cristiano ronaldo, ronaldo, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı
Ronaldo, altı Dünya Kupası’nda gol atan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, Portekiz’in Özbekistan'la oynadığı maçta iki gol atarak 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk futbolcu oldu.
2026 Dünya Kupası K Grubu maçında Portekiz ve Özbekistan, Houston’da karşı karşıya geldi.
Mücadelede Cristiano Ronaldo, attığı iki golle tarihe geçti. 41 yaşındaki yıldız futbolcu, 6. dakikada Joao Cancelo’nun ortasında yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirirken, 39. dakikada Bruno Fernandes’in pasını değerlendirerek skoru 3-0’a taşıdı.
Bu gollerle birlikte Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda turnuvada gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.
Öte yandan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’nın Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olarak Eusebio’yu geride bıraktı.