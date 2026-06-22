https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/messi-dunya-kupasi-tarihinin-en-golcu-oyuncusu-oldu-1106704277.html

Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu

Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu

Sputnik Türkiye

Lionel Messi, turnuvadaki 17. golüyle Arjantin adına Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T21:08+0300

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spor

lionel messi

dünya kupası

rekor

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Lionel Messi, Arjantin'in Pazartesi günü Avusturya ile oynadığı maçta 17. golünü atarak Dünya Kupası gol rekorunu kırdı.Bu gol, Messi'nin bir penaltı vuruşunu kaçırmasından yaklaşık yarım saat sonra geldi.Messi, geçen salı Kansas City'de oynanan J Grubu açılış maçında Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği karşılaşmada turnuvadaki ilk hat-trick'ini yaparak Dünya Kupası'nda 16 golle en çok gol atan Alman forvet Miroslav Klose'yi yakalamıştı.

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lionel messi, dünya kupası, rekor