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Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu
Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu
Sputnik Türkiye
Lionel Messi, turnuvadaki 17. golüyle Arjantin adına Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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spor
lionel messi
dünya kupası
rekor
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Lionel Messi, Arjantin'in Pazartesi günü Avusturya ile oynadığı maçta 17. golünü atarak Dünya Kupası gol rekorunu kırdı.Bu gol, Messi'nin bir penaltı vuruşunu kaçırmasından yaklaşık yarım saat sonra geldi.Messi, geçen salı Kansas City'de oynanan J Grubu açılış maçında Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği karşılaşmada turnuvadaki ilk hat-trick'ini yaparak Dünya Kupası'nda 16 golle en çok gol atan Alman forvet Miroslav Klose'yi yakalamıştı.
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lionel messi, dünya kupası, rekor
lionel messi, dünya kupası, rekor

Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu

21:08 22.06.2026 (güncellendi: 21:49 22.06.2026)
© AA / Hakan AkgünMessi
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AA / Hakan Akgün
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Lionel Messi, turnuvadaki 17. golüyle Arjantin adına Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı.
Lionel Messi, Arjantin'in Pazartesi günü Avusturya ile oynadığı maçta 17. golünü atarak Dünya Kupası gol rekorunu kırdı.
Bu gol, Messi'nin bir penaltı vuruşunu kaçırmasından yaklaşık yarım saat sonra geldi.
Messi, geçen salı Kansas City'de oynanan J Grubu açılış maçında Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği karşılaşmada turnuvadaki ilk hat-trick'ini yaparak Dünya Kupası'nda 16 golle en çok gol atan Alman forvet Miroslav Klose'yi yakalamıştı.
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