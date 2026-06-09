Uluslararası Ceza Mahkemesi için kritik sınav: Adalet, kendi içinde eşit işleyecek mi?

Mahkeme bu nedenle sürekli baskı altında. Bir yandan herkesi dürüst ve eşit biçimde yargılamakla yükümlü, diğer yandan ise güç ve nüfuz bakımından eşit olmayan devletlerin hakim olduğu bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyor. Uygulama gösteriyor ki UCM kararlarının uygulanması, hukukun kalitesinden çok, büyük güçlerin siyasi iradesine bağlı.