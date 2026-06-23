https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/meteorolojiden-saganak-ve-toz-tasinimi-uyarisi-hangi-illerde-yagis-bekleniyor-1106708327.html

Meteoroloji'den sağanak ve toz taşınımı uyarısı: Hangi illerde yağış bekleniyor?

Meteoroloji'den sağanak ve toz taşınımı uyarısı: Hangi illerde yağış bekleniyor?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin iç ve doğu kesimleri için sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısında bulundu... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T07:25+0300

2026-06-23T07:25+0300

2026-06-23T07:25+0300

türki̇ye

meteoroloji

hava durumu

güneydoğu anadolu

kayseri

gaziantep

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.Doğu Akdeniz'de Mersin dışında kalan iller, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu için kuvvetli rüzgar uyarısıMeteoroloji, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.Tahminlere göre rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden 40 ila 70 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.Toz taşınımı bekleniyorMeteoroloji'nin bir diğer önemli uyarısı ise toz taşınımı oldu.Güneydoğu Anadolu genelinde etkili olması beklenen toz taşınımının ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyorMeteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?İstanbul: Az bulutlu ve açık, 29 dereceAnkara: Parçalı ve az bulutlu, 29 dereceİzmir: Az bulutlu ve açık, 34 dereceYağış beklenen illerMeteoroloji'nin tahminlerine göre bugün yağış beklenen bazı iller şöyle:Adana: Sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32 dereceHatay: Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece Kayseri: Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 dereceGaziantep: Sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30 dereceErzurum: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24 derece Kars: Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23 dereceVan: Kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece

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meteoroloji, hava durumu, güneydoğu anadolu, kayseri, gaziantep, meteoroloji genel müdürlüğü