https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kendi-isini-yapanlar-dikkat-1-temmuzda-basliyor-cezalar-milyonlari-bulabiliyor-1106708084.html

Kendi işini yapanlar dikkat: 1 Temmuz'da başlıyor, cezalar milyonları bulabiliyor

Kendi işini yapanlar dikkat: 1 Temmuz'da başlıyor, cezalar milyonları bulabiliyor

Sputnik Türkiye

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura ve e-Arşiv sistemine... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T06:54+0300

2026-06-23T06:54+0300

2026-06-23T06:54+0300

ekonomi̇

mali müşavir

i̇rfan hüseyin yıldız

mali

gelir i̇daresi başkanlığı

sgk

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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu tebliğleri kapsamında e-Fatura zorunluluğunun 2021 yılında başladığını hatırlatan Yıldız, uygulamanın sektörlere ve ciro limitlerine göre kademeli şekilde hayata geçirildiğini belirtti.Yıldız, "2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin, en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura sistemine geçiş zorunluluğu bulunuyor" dedi.Hangi sektörler zorunluluk kapsamında?e-Fatura ve e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu yalnızca ciro kriterine bağlı değil.Yıldız'ın verdiği bilgilere göre; EPDK lisanslı akaryakıt şirketleri, sigara ve alkol üreticileri ile ithalatçıları, internet satış platformları, internet reklam aracıları, e-ticaret yapan işletmeler, sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan komisyoncu ve tüccarlar zorunluluk kapsamında yer alıyor.Ayrıca SGK ile sözleşmeli hastaneler ve tıp merkezleri, gayrimenkul ve motorlu araç alım-satım veya kiralama faaliyeti yürütenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli oteller, elektrikli araç şarj hizmeti sunan firmalar, maden ruhsatı sahipleri, şeker üreticileri, demir-çelik sektöründeki işletmeler ve gübre takip sistemine kayıtlı mükellefler de sisteme geçmek zorunda bulunuyor.Faturalar elektronik ortamda iletilecekYıldız, uygulamaya dahil olan mükelleflerin müşterilerine e-Fatura veya e-Arşiv fatura düzenlediğini belirterek, faturaların tamamen elektronik ortamda oluşturulduğunu ifade etti."Böylece satıcılar, faturaları tamamen elektronik ortamda ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemleri üzerinden müşteriye iletilirken, e-Arşiv faturalar ise müşterinin talebine göre kağıt çıktısı ya da elektronik ortamda iletimi suretiyle, müşteriye iletimi sağlanır." dedi.Mükellefler özel entegratörlerden hizmet alabilecekSisteme geçiş yapmak isteyen mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen özel entegratör kuruluşlara başvurabileceğini belirten Yıldız, geçiş sürecinin geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı.Kağıt fatura düzenlemeye devam edenlere ceza uygulanacakTÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, zorunluluk kapsamında olduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmeler için önemli bir uyarıda bulundu:"Mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlenmeye devam edildiğinde, işletmelere Vergi Usul Kanunu'na göre özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Bu cezaların, yıllık üst sınırı 2026 için 17 milyon lira. Fatura bedelinin yüzde 10 oranında özel usulsüzlük cezası, pek çok mükellef için önemli boyuta ulaşabilmektedir."Cezai işlem uyarısıYıldız, zorunluluk kapsamındaki işletmelerin belirtilen süre içerisinde e-Fatura ve e-Arşiv sistemlerine dahil olmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması için geçiş işlemlerinin zamanında tamamlanması gerektiğini söyledi.Yıldız, "Bu nedenle, zorunluluk kapsamında olanların mutlaka süresinde uygulamaya dahil olması, ileride cezai işleme maruz kalmamak bakımından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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mali müşavir, i̇rfan hüseyin yıldız, mali, gelir i̇daresi başkanlığı, sgk