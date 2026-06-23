https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/macaristanda-dehset-veren-sorusturma-sorguda-insan-parcalarini-yedigini-soyledi-1106723161.html

Macaristan'da dehşet veren soruşturma: Sorguda insan parçalarını yediğini itiraf etti

Macaristan'da dehşet veren soruşturma: Sorguda insan parçalarını yediğini itiraf etti

Sputnik Türkiye

Macaristan'da gözaltına alınan bir hastane çalışanının, mezarlıklardan ve çalıştığı kurumdan topladığı insan vücut parçalarını evinde sakladığı öne sürüldü... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T16:30+0300

2026-06-23T16:30+0300

2026-06-23T16:33+0300

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Macaristan'da 30 yaşında bir hastane görevlisi, terk edilmiş mezarlıklarından topladığı insan kalıntılarını tükettiğini kabul etti. Macaristan Ulusal Soruşturma Bürosu adamı, insan vücut parçalarını yasa dışı şekilde bulundurduğu şüphesiyle gözaltına aldı.Polisin açıklamasına göre zanlının hem çalıştığı hastaneden hem de Macaristan ve Slovakya'daki terk edilmiş mezarlıklardan topladığı insan kalıntılarını evinde sakladığı ortaya çıktı.Evde yapılan aramada kafatasları, bir el, tam bir alt bacak, insan yüzü derisi, bavul içinde kemikler ve bir kavanozda saklanan kalp bulundu. Polis, kavanozdaki kalbin insan mı yoksa hayvana mı ait olduğunun henüz belirlenemediğini açıkladı.Evden insan kalıntıları çıktıSoruşturmacılar, zanlının evinde çok sayıda insan kalıntısına ulaştı. Ele geçirilen materyaller arasında yüz derisinden hazırlanmış bir insan yüzü rekonstrüksiyonu dahi bulundu.Polis ayrıca zanlının bilgisayarına, cep telefonlarına, tabletlerine ve çeşitli dijital materyallerine el koydu. Tüm kalıntıların adli tıp uzmanları tarafından inceleneceği bildirildi.Vücut parçalarını toplayıp yemek yaptığını kabul ettiPolis açıklamasına göre zanlı, sorgusunda insan vücut parçalarını topladığını kabul etti. Yetkililer, zanlının insan vücut parçalarına özel ilgi duyduğunu ve "bu parçalardan yemek hazırlayıp yediğini" söylediğini aktardı.Polis, zanlının anatomi ve patolojiye ilgi duyduğunu, ayrıca hayvanları parçalamayı sevdiğini belirtti. Soruşturma sürerken, ele geçirilen kalıntıların kökeninin belirlenmesinin ardından dosyaya yeni suçlamaların eklenebileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/giza-piramitleri-yakininda-gizemli-yapi-arkeologlar-yer-altinda-sira-disi-bir-anomali-tespit-etti-1106721971.html

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